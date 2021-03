Neurodeck: Psychologische Kartentaktik startet im März auf PC und Switch

Bekämpfe deine inneren Ängste: Bewältige die vielen Formen von Phobien, von der Maskulinität, einem hünenhaften und vor Wut glühenden Schatten, bis hin zu der höhnischen Menge, die Agoraphobie heißt.

Bewaffne deinen Geist: Baue ein Arsenal an mentalen Kampfkarten auf. Schalte einzigartige Eigenschaften durch Aktivitäten und Umfragen frei. Entfessle furchterregende Kombinationen und setze deine Dämonen für immer außer Gefecht.

Roguelite-Deckbuilder: Die Niederlage ist ein Anfangspunkt, um stärker zu werden und lässt dich mit einer größeren Auswahl an Karten - und Strategien - neu durchstarten.

Wiederspielbarkeit und Vielfalt: Entdecke eine riesige Auswahl an Karten, die alle Arten von psychologischen Bewältigungsmechanismen abdecken, vom Kuscheln bis zum Streiten - und so die Strategie jedes neuen Durchlaufs zu verändern.

Eine Meta-Erkundung der psychischen Gesundheit: Der schaurige Soundtrack, die stimmungsvollen handgezeichneten Bilder und die zutiefst persönliche Erzählung schaffen eine beeindruckende Atmosphäre, die eine tief greifende Meta-Erkundung der psychischen Gesundheit ermöglicht.

Screenshot - Neurodeck: Psychological Deckbuilder (PC) Screenshot - Neurodeck: Psychological Deckbuilder (PC) Screenshot - Neurodeck: Psychological Deckbuilder (PC) Screenshot - Neurodeck: Psychological Deckbuilder (PC) Screenshot - Neurodeck: Psychological Deckbuilder (PC) Screenshot - Neurodeck: Psychological Deckbuilder (PC) Screenshot - Neurodeck: Psychological Deckbuilder (PC)

Am 18. März 2021 wollen TavroxGames, Goblinz Publishing und Maple Whispering die psychologische Kartentaktik Neurodeck für PC und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam können sich Interessenten derzeit für einen Spieltest anmelden, auf GOG eine kostenlose Demo herunterladen. Eine Veröffentlichung via Trail ist ebenfalls vorgesehen. Spielbeschreibung des Herstellers: "Neurodeck ist eine wilde Mischung aus Deckbuilder und Roguelite. Ein atmosphärisches Spiel, in dem es darum geht, innere Ängste in Form von unheimlichen Monstern zu bekämpfen, begleitet von einer handgezeichneten und stimmungsvollen Grafik.In Neurodeck müssen die Spieler ein Arsenal an mentalen Kampfkarten bauen, craften und meistern, um Phobien aus dem echten Leben zu bekämpfen und verschiedene spielbare Charaktere mit ihrer eigenen Geschichte, Ängsten und Eigenschaften zu entdecken, die es freizuschalten gilt. Leicht zu verstehen für Neulinge und mit genug Tiefe für erfahrene Deckbuilder-Fans, bietet Neurodeck Wiederspielbarkeit und ermutigt die Spieler, neugierig zu sein und verschiedene Ansätze auszuprobieren."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer