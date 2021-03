Retromania Wrestling: Offizieller Nachfolger von Wrestfest auf Steam erhältlich - Konsolen folgen

Screenshot - Retromania Wrestling (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Retromania Wrestling (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Retromania Wrestling (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Retromania Wrestling (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Retromania Wrestling (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Retromania Wrestling (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Retromania Wrestling (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Retromania Wrestling (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Retromania Wrestling (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Retromania Wrestling (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Retromania Wrestling (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Retromania Wrestling (PC, PS4, Switch, One)

Mit Retromania Wrestling haben die Retrosoft Studios nach eigenen Angaben den offiziellen Nachfolger des Arcade-Titels Wrestfest (1991, Technos of Japan) bei Steam veröffentlicht. Mit den 2D-Sprites hält man am Oldschool-Look fest und auch das recht simple Spielprinzip will man beibehalten.Im Spiel sollen 16 Wrestler enthalten sein, die sich durch einen individuellen Stil auszeichnen sollen - weitere sind als DLC geplant. Gekämpft wird in mehr als 15 Arenen in folgenden drei Modi: Story, 10 Pounds of Gold und Retro Rumble. An Match-Typen stehen neben 1-gegen-1-Partien auch diverse Variationen von Tag-Team-Duellen, Battle Royale und Käfig-Schlägereien.Im lokalen Mehrspielermodus dürfen zwischen zwei und acht Spieler gegeneinander antreten. Ein inzenierter Einlauf in den Ring inklusive Musikuntermalung und Reaktionen des Publikums werden ebenfalls versprochen. Als Kommenatoren konnte man Ian Riccaboni und Colt Cabana gewinnen.Bei Steam gibt es aktuell einen Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 24,99 Euro. Auf der offiziellen Webseite zum Spiel heißt es, dass die Konsolen-Versionen für PS4, One und Switch noch etwas länger auf sich warten lassen, weil der Zertifizierungsprozess zu viel Zeit in Anspruch nimmt.Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer