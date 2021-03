Aliens: Fireteam: Kooperativer Survival-Shooter für PC und Konsolen angekündigt

Screenshot - Aliens: Fireteam (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Aliens: Fireteam (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Aliens: Fireteam (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Aliens: Fireteam (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Aliens: Fireteam (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Aliens: Fireteam (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Aliens: Fireteam (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Aliens: Fireteam (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Aliens: Fireteam (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Aliens: Fireteam (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Die Cold Iron Studios haben Aliens: Fireteam für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S angekündigt (Sommer 2021). Das Spiel ist ein kooperativer Survival-Shooter aus der Third-Person-Perspektive, in dem ein "Feuerteam" aus kampferprobten Mariens gegen die Xenomorph-Bedrohung kämpft. An Bord der USS Endeavor stellen sich die Colonial Marines in vier Kampagnen der Xenomorph-Bedrohung (23 Jahre nach der ursprünglichen Alien-Trilogie).Weiter heißt es: "Wähle aus fünf einzigartigen Klassen – Schütze, Abrissexperte, Techniker, Arzt und Aufklärer - die alle über eigene Spezialfähigkeiten und Charaktereigenschaften verfügen. Nutze ein großes Arsenal aus 30+ Waffen und 70+ Mods/Aufsätzen, um der Alien-Bedrohung Herr zu werden. Kämpfe gegen über 20 verschiedene Arten von Feinden, zu denen auch 11 unterschiedliche Xenomorphs - vom Facehugger bis hin zum Praetorian – gehören und die alle eigene Taktiken anwenden, um verletzliche Marines anzugreifen, zu überlisten und auszuweiden."Weitere Details wurden erstmal nicht verraten. Die Cold Iron Studios wurden 2015 von ehemaligen Mitarbeitern der Cryptic Studios (Neverwinter, City of Heroes) gegründet, u. a. von Craig Zinkievich (CEO), Shannon Posniewski (Chief Technology Officer) und Matt Highison (Creative Director). Cold Iron Studios gehörte vorher zu Perfect World Entertainment. Aktuell arbeiten mehr als 45 Mitarbeiter in dem Studio.Letztes aktuelles Video: Trailer