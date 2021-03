Aliens: Fireteam: Ausführliche Spielszenen aus dem Koop-Shooter veröffentlicht

Kurze kontrollierte Feuerstöße scheinen in Aliens: Fireteam eher eine untergeordnete Rolle zu spielen, wie ein Youtube-Video von ign.com verdeutlicht. Das Magazin zeigt darin 25 Minuten exklusive Spielszenen aus dem kooperativen Shooter der Cold Iron Studios, das im Sommer 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen soll.An Bord der USS Endeavor stellen sich bis zu drei Colonial Marines in vier Kampagnen der Xenomorph-Bedrohung - das Ganze spielt 23 Jahre nach der ursprünglichen Alien-Trilogie. Left 4 Dead scheint allem Anschein nach eine der Inspirationsquellen für den Titel gewesen zu sein. Ob sich in der Schulter-Perspektive das gleiche Präsenzgefühl wie im Schleichspiel Alien: Isolation (oder der gleiche unfreiwillige Horror wie in Colonial Marines ) aufbaut, darf bezweifelt werden - an Action mangelt es jedoch nicht. Laut pcgamer.com werden ein Motion-Detector, neue Xenomorph-Varianten, diverse Perks und Upgrads sowie zufallsgenerierte Levels geboten.Wer einen grafischen Vergleich zum misslungenen Aliens: Colonial Marines von Gearbox aus dem Jahr 2013 haben möchte, sollte einen Blick aufs alte Video-Fazit werfen: