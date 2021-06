Aliens: Fireteam: Focus Home Interactive übernimmt den Vertrieb in Europa

Focus Home Interactive wird Aliens: Fireteam in Zusammenarbeit mit Cold Iron Studios und 20th Century Games in Europa und mehreren Ländern in Asien veröffentlichen. Das Actionspiel soll im Sommer 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.Das Spiel ist ein (kooperativer) Survival-Shooter aus der Third-Person-Perspektive, in dem ein "Feuerteam" ums Überleben kämpft. An Bord der USS Endeavor stellen sich die Colonial Marines in vier Kampagnen der Xenomorph-Bedrohung - das Ganze spielt 23 Jahre nach der ursprünglichen Alien-Trilogie. Im Koop-Modus kämpfen drei Spieler gemeinsam gegen Xenomorph-Gegner und Weyland-Yutani-Synthetik-Feinde. Es wird aber auch einen Solo-Modus mit computergesteuerten Team-Mitgliedern geben.Weiter heißt es: "Wähle aus fünf einzigartigen Klassen - Schütze, Abrissexperte, Techniker, Arzt und Aufklärer - die alle über eigene Spezialfähigkeiten und Charaktereigenschaften verfügen. Nutze ein großes Arsenal aus 30+ Waffen und 70+ Mods/Aufsätzen, um der Alien-Bedrohung Herr zu werden. Kämpfe gegen über 20 verschiedene Arten von Feinden, zu denen auch 11 unterschiedliche Xenomorphs - vom Facehugger bis hin zum Praetorian – gehören und die alle eigene Taktiken anwenden, um verletzliche Marines anzugreifen, zu überlisten und auszuweiden."Laut pcgamer.com werden ein Motion-Detector, neue Xenomorph-Varianten, diverse Perks und Upgrads sowie zufallsgenerierte Levels geboten.Letztes aktuelles Video: Trailer