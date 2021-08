Aliens: Fireteam Elite: Feuer frei für den kooperativen Überlebenskampf

Am 24. August 2021 haben die Cold Iron Studios und Focus Home Interactive den kooperativen Survival-Shooter Aliens: Fireteam Elite für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Die auch im Handel erhältliche Sci-Fi-Action kann für 39,99 Euro (Standard Edition) bzw. 69,99 Euro (Deluxe Edition) via Steam PlayStation Store und Microsoft Store heruntergeladen werden.Die Deluxe Edition beinhaltet den Endeavor-Pass und das Endeavor-Veteran-Pack. Der Endeavor-Pass gewährt Spielern Zugang zu den ersten vier DLC-Seasons. Die ersten knapp 2.000 Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind bislang "sehr positiv". Mit einem Day-One-Patch seien grafische Verbesserungen und ein Horde-Modus hinzugefügt worden. Am 8. September soll Season 1 mit der neuen Charakter-Klasse "Phalanx" sowie neuen Waffen und Belohnungen folgen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Aliens: Fireteam Elite wirft die Spieler, ein Team aus gestählten Marines, in den verzweifelten Kampf gegen eine stetig wachsende Xenomorph-Bedrohung. Die Spieler müssen sich an der Seite von zwei weiteren Spielern oder KI-Teammitgliedern Wellen furchterregender Xenomorphs und Weyland-Yutani-Synths entgegenstellen, während sie sich ohne vermeintlichen Ausweg den Weg durch vier einzigartige Kampagnen bahnen, die das Alien-Universum um neue Handlungsstränge erweitern. Die Spieler können ihre Marines den eigenen Wünschen nach anpassen. Gewählt werden kann aus einer ganzen Reihe von Klassen, Waffen, Ausrüstung und Perks – und das wird auch bitter nötig sein in diesem adrenalinreichen Survival Shooter.""Es war eine unglaubliche Reise, das Alien-Universum zum Leben zu erwecken und wir können es kaum erwarten, dass Spieler sich ihre Kampfteams zusammenstellen und das Spiel endlich erleben", so Craig Zinkievich, Chef der Cold Iron Studios. "Egal ob du nun ein Fan des Universums bist oder ein Veteran in Survival-Shootern oder einfach nur Co-Op Spiele liebst – mach dich bereit für einen Kampf wie nie zuvor.""Wir sind froh, dass die Spieler nun ihre Mission auf LV-895 starten und sogleich die Geheimnisse und Schrecken bei ihrer Ankunft erleben können", so Josh Valensi, Executive Producer, 20th Century Games. "Cold Iron Studios haben eine unglaubliche Alien-Erfahrung erschaffen, die die Spannung perfekt einfängt, wenn ein gut ausgebildetes Marine-Team auf eine übermächtige Xenomorph Bedrohung trifft."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer