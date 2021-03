Open Country: Jagdabenteuer in rauer Wildnis angekündigt

Entdecke - Streife nach deinem Belieben durch die Landschaft und versuche dich in verschiedenen Missionen, während du deine Survival-Fähigkeiten schärfst

Jage und Überlebe - Verwalte behutsam deine Vorräte und begib dich auf die Jagd nach Essen und körperlicher Bewegung

Beweise deine Fähigkeit - Durch das Abschließen von Aufträgen in der Stadt können die Spieler ihr Level erhöhen, bekommen bessere Waffen und Equipment, nehmen schwierigere Missionen an und arbeiten hart daran, der "Master Outdoorsman" zu werden

Mit Open Country haben FUN Labs und 505 Games ein Jagdabenteuer in freier Wildbahn angekündigt, das am 18. Mai 2021 für PC erscheinen soll. Als Preis werden 14,99 Euro angegeben. Via Steam und Epic Games Store kann man den auch mit Survival-Elementen ausgestatteten Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Open Country versetzt die Spieler in die Wanderstiefel eines gewöhnlichen Unternehmensbeschäftigten, der sich nach Abwechslung von seinem drögen Stadtleben sehnt. Gewillt dem Trubel der Großstadt zu entfliehen, begegnen die Spieler zusammen mit ihrem Hund der neuen Freiheit des Entdeckens und Überlebens nebst ungebändigten Wildtieren, und genießen die offenen Weiten ihres neuen Lebens.Die Umgebungen in Open Country stehen Spielern zum Entdecken, sowie dem parallelen Lernen von Survival und Jagd-Fähigkeiten bereit, inklusive einer Third-Person Open-World, die von schöner Vegetation bis hin zu verwilderten Landstrichen reicht. Um ein 'Master Outdoorsman' zu werden, können die Spieler Gary an der Snowridge Lodge oder den Park Ranger besuchen, um mehr als 30 Missionen abzuschließen, die so designt wurden, dass die Spieler ihre neu gelernte Fähigkeiten auf die Probe stellen können."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer