Open Country: Der Survivaltrip beginnt Anfang Juni auf PC, PS4 und Xbox One

Jage, erkunde und überlebe, während du den Elementen und rauen Bedingungen die Stirn bietest.

Errichte einen Lagerplatz und einen schützenden Unterstand, wenn du dich zu weit von deinem Stützpunkt entfernt hast. Ein echter Jäger findet einen Platz, von dem aus er gleichzeitig gut beobachten kann.

Gary und die Einheimischen haben jede Menge Aufträge für dich, um dich auf Trab zu halten, und vielleicht findest du unterwegs sogar einen vierbeinigen Freund.

Erhöhe deinen Level: Bessere Waffen, bessere Ausrüstung und schwierigere Missionen – wirst du es wert sein, der Meisternaturbursche (Master Outdoorsman) genannt zu werden?

Am 3. Juni 2021 werden FUN Labs und 505 Games das Outdoor-Abenteuer Open Country für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Via Steam und Epic Games Store kann man den mit Survival-Elementen aufwartenden Jagdausflug in die raue Wildnis bereits auf die Wunschliste setzen. Der Preis soll 14,99 Euro betragen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Jetzt bist du in der Wildnis! Mit einem gut gefüllten Rucksack und einem geladenen Gewehr machst du dich auf, das Stadtleben hinter dir zu lassen. Errichte ein Lager und zünde ein Feuer an, bevor es dunkel wird ... die Wölfe und Bären sind sehr hungrig, und du wirkst außerordentlich lecker. Der Ranger braucht Unterstützung von einem erfahrenen Naturburschen, und Gary im Snowridge Lodge könnte durchaus mehr Wild gebrauchen, um durch den harten Winter zu kommen. Wirst du es schaffen, in Open Country in der freien Natur zu überleben?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer