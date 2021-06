Tidewoken: Rundentaktik aus Wien startet in die Closed Alpha auf Steam

Kompetitives PvP - Jedes Element in Tidewoken wurde für faires Player gegen Player geplant und entwickelt. Besiege deine Gegner mit Können, nicht mit Glück.

Charakteranpassung - Wir lieben Wiederspielbarkeit. Mit 48 Fähigkeiten pro Klasse und über 30 Perks kann man jede der derzeitigen 4 Klassen auf eine eigene Weise spielen. Finde die stärksten Kombinationen von Fähigkeiten für deine Charaktere.

Dungeons - Jeder Dungeon hat mehrere Räume, eigene Monster und Bosse. Mit bis zu 3 Freunden kannst du die Dungeons erkunden und deine Schwierigkeit mit sogenannten Modifiers genau anpassen.

Spielerfortschritt - Verdiene Erfahrung und Twokens, unsere Spielwährung, um neue Fähigkeiten, Perks, Profilbilder oder Titel freizuschalten.

Am 3. Juni 2021 ist das sowohl kooperativ als auch kompetitiv spielbare Taktik-Rollenspiel Tidewoken vom österreichischen Entwickler und 3D Artist Alfred Hromas alias Eternal Wave in einen geschlossenen Alphatest auf Steam gestartet, der voraussichtlich bis zum 11. Juni andauern soll. Im weiteren Jahresverlauf soll das rundenbasierte PC-Strategiespiel außerdem eine ca. sechsmonatige Early-Access-Phase absolvieren. Mit einer Fertigstellung ist daher nicht vor 2022 zu rechnen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Tidewoken ist ein rundenbasiertes Mehrspieler-Taktikspiel, welches seinen Fokus auf ausführliche Charakteranpassung mit über 200 Fähigkeiten, 4 unterschiedliche Klassen und 30 Perks legt. Tidewoken bietet faire Player gegen Player matches, und liefert taktische Co-op-Elemente in Dungeons mit bis zu 4 Spielern. In der laufenden Entwicklung des Spiels sind zusätzliche Features wie Matchmaking, neue abwechslungsreiche Spielmodi und zusätzliche Klassen und Fähigkeiten sowie weitere Dungeons, geplant."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Alpha Gameplay Trailer