Forgotten Memories: Alternate Realities: Horrorspiel inspiriert von Silent Hill für Switch geplant

Das u.a. von Silent Hill und 90er-Horror inspirierte Forgotten Memories: Alternate Realities soll 2021 für Switch erscheinen. Das meldet Go Nintendo in Anlehnung an einen Reddit-Beitrag , der seinerseits auf ein Tech-Demo des Entwicklerteams Psychose Interactive aus dem vergangenen Oktober verweist.In dem Psycho-Horror mit Survival-Einlagen schlüpft man in die Rolle von Rose Hawkins, die sich auf die Suche nach einem vermissten Kind begibt. Auf dem Weg kämpft sie in der Schulteransicht nicht nur ums Überleben, sondern muss sich auch ihren eigenen Ängsten stellen und Rätsel lösen.Forgotten Memories brachte den Horror ursprünglich auf Android und iOS, wo es bei den Nutzerwertungen einen überwiegend positiven Eindruck hinterlassen hat. Angekreidet wurde lediglich die zu kurze Spielzeit. Die geplante PC-Version ist dagegen nie erschienen.Letztes aktuelles Video: Nintendo Switch Renderer