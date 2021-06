Fracked: Wilde PSVR-Schießereien auf Skiern und am Heli im Trailer

Dreidimensionaler Spielspaß





Bei vielen Videospielerlebnissen (auch in VR) läuft das Spielgeschehen häufig auf einer sehr flachen Ebene ab. In der Regel handelt es sich um vollkommen stationäre Spielerlebnisse, die nur wenig Bewegungsfreiheit im dreidimensionalen Raum bieten. Mit Fracked wollten wir einen Schritt weiter gehen und ein Spiel entwickeln, das die Vertikalität der virtuellen Umgebung wirklich zur Geltung bringt. Die Levels und die Welt an sich wurden in diesem Sinne gestaltet. Ihr könnt euch also auf imposante Berge, steile Skipisten, bodenlose Minenschächte und imposante industrielle Stahlkonstruktionen freuen. Wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, werdet ihr rennen, klettern und Seilrutschen entlangsausen – und das alles in einem nahtlosen, actiongeladenen Spielerlebnis. Wir wollten euch ein VR-Erlebnis bieten, das Seinesgleichen sucht … und das haben wir geschafft, würde ich sagen.

Total abgefrackt





Der Abschnitt, den ihr gesehen habt, macht nur einen sehr kleinen Teil des Spiels aus. Alles, was ihr im Laufe eurer Mission in Fracked sehen werdet, kann erkundet werden. Die Geschichte spielt sich dabei auf (und unter) einem Berg in der Wildnis Alaskas ab. In diesem erweiterten Gameplay-Trailer geben wir euch einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch erwartet. Dazu gehört auch ein kurzer Blick auf den Blaster. Diesem schwerfälligen Hünen möchte man nicht im Dunkeln begegnen. In Kürze werden wir weitere Informationen zu Fracked veröffentlichen."

Nach einem früheren Trailer aus dem Shooter-lastigen Action-Adventure Fracked hat nDreams gestern endlich zusammenhängende Spielszenen seines exklusiven PSVR-Titels veröffentlicht, der im Sommer 2021 erscheint. Zuvor arbeitete der Entwickler u.a. am Schleichspiel Phantom: Covert Ops zum Test ).Creative Director Steve Watt beschreibt die Action mit Move-Controller-Unterstützung im deutschen PlayStation-Blog folgendermaßen:"Ihr könnt euch völlig frei durch die Levels bewegen und eure Bewegungen werden dabei eins zu eins übertragen – sei es zu Fuß, beim Klettern, auf einer Seilrutsche oder während ihr auf Skiern einen Berg hinuntersaust. Die rasante Action beinhaltet auch eine Deckungsshooter-Mechanik, die euch die Freiheit gibt, intuitiv nach Objekten in der Umgebung zu greifen und sie zu eurem Vorteil zu nutzen. Die Fortbewegung zu Fuß ist sowohl intuitiv als auch dynamisch. Zeigt mit eurem PlayStation Move-Controller einfach in die Richtung, in die ihr euch bewegen wollt (es gibt keine Teleportation im Spiel).Ja, es gibt eine Schrotflinte! Diese durchschlagskräftige Schusswaffe ist nur eine der vielen Spezialwaffen, mit denen ihr die zahlreichen interdimensionalen Feinde bekämpfen könnt, die in die Fracking-Gemeinde in den Bergen eingefallen sind. Euch wird sicher auch die SMG aufgefallen sein, bei der ihr nach einem neuen Magazin greifen und die Waffe durchladen müsst, um weiter feuern zu können (genau wie bei der Pistole). Diese immersive Mechanik versetzt euch nicht nur mitten in die Action, sondern erweitert auch das Gunplay um eine völlig neue Dimension. Ihr müsst schnelle Entscheidungen treffen und dafür sorgen, dass jeder Schuss ein Treffer ist, wenn ihr aus der Deckung feuert.Mit Fracked wollten wir den Spielern die Möglichkeit geben, in die Rolle eines waschechten Actionhelden zu schlüpfen. Größtenteils wird dies durch das Gameplay und die zahlreichen Interaktionsmöglichkeiten erreicht. Wir haben uns aber auch dazu entschieden, dem Protagonisten eine Stimme zu geben. Dadurch wollen wir euch ein Rollenspielerlebnis bieten, bei dem ihr zum Helden werdet und voll und ganz in eure Rolle eintauchen könnt. Und das ist noch längst nicht alles: Als ehemaliges Mitglied der Special Forces müsst ihr euch den Gegnern in Fracked nicht allein stellen. Ihr habt Verstärkung! Rosalez, eine Öko-Kriegerin mit schillernder Persönlichkeit und witzigem Charme, und wird euch im Kampf nach Kräften unterstützen. Sie ist eine mutige Weggefährtin, auf die ihr euch verlassen könnt, wenn der Kugelhagel beginnt.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer