Fracked: Verfolgungsjagd auf Schneemobilen und Kletter-Einlagen im Trailer für PSVR

Viele hektische Schießereien, eine Verfolgungsjagd auf Schneemobilen und kurze Klettereinlagen gibt es im aktuellen Trailer zum exklusiven PSVR-Shooter Fracked zu sehen, der heute im Rahmen des "Upload VR Showcase" veröffentlicht wurde. Besonders natürlich scheint dabei das Erklimmen von Vorsprüngen umgesetzt zu sein - z.B. an einem beinahe entgleisten Zug.Die per Bewegungssteuerung greifbaren Vorsprünge wirken im Video zumindest ein wenig natürlicher in die Umgebung eingebunden als z.B. die auffälliger markierten Exemplare in der Uncharted-Reihe. Der Release ist im Sommer geplant; zuvor arbeitete der Entwickler nDreams u.a. am Schleichspiel Phantom: Covert Ops zum Test ).Letztes aktuelles Video: Gameplay Reveal Trailer