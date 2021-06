Song In The Smoke: Archaisches Survival-Abenteuer erscheint in diesem Sommer für VR-Headsets

Das wird wohl nichts mit der hitzebedingten Sommerpause für VR-Spieler: Der Sommer 2021 hat mit Song In The Smoke schon wieder einen VR-Titel mehr, der in diesem Zeitraum erscheint - und zwar für PC-VR, Quest und PSVR. Im Stream von Uploadvr.com wurde diese Info verkündet und ein neunminütiger Blick hinter die Kulissen beim Entwickler 17 Bit aus Kyoto gezeigt.Der "organische" Ansatz des Survival-Spiels umfasst auch das vielfältige Verhalten von Tieren. Sie sollen teils unberechenbare KI-Routinen abspulen. Außerdem nimmt ihr gegenwärtiger Gemütszustand starken Einfluss aufs Verhalten, wenn der Spieler sich ihnen nähert. Wenn sie z.B. hungrig nach Nahrung suchen, werden sie ab einem gewissen Punkt schneller nervös und fliehen als mit vollem Magen.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer