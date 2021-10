Song In The Smoke: Prähistorisches Survival-Abenteuer startet heute in VR

"Song in the Smoke nutzt das volle Potenzial von VR und ermöglicht es den Spielern, Bedrohungen durch Geräusche, Sicht und Geruch zu erkennen. Nutze die Welt zu deinem Vorteil und pirsche dich aus dem hohen Gras an deine Beute heran. Mit der intuitiven VR-Steuerung kannst du den perfekten Schuss mit deinem Bogen abfeuern, aber lausche nach den Kreaturen, die dich jagen könnten, denn sonst musst du mit Knüppeln, Stöcken oder was immer du in die Hände bekommen kannst, um dein Überleben kämpfen.



Der berühmte Illustrator Katsuya Terada (The Legend of Zelda, Blood: The Last Vampire, The Monkey King) hat mit Song in the Smoke eine urzeitliche Wildnis erschaffen, wie man sie so noch nie gesehen hat. Song in the Smoke ist eine Mischung aus Survival-Game und geheimnisvollem Abenteuer. Die phantastischen Kreaturen und die stilisierten Landschaften verleihen dem Spiel eine unheimliche, andersweltliche Atmosphäre, die sowohl actionreich als auch stimmungsvoll ist."

Der mystische VR-Überlebenskampf kann beginnen: Heute veröffentlicht 17-BIT ( Skulls of the Shogun GALAK-Z ) sein Survival-Abenteuer Song in the Smoke für Oculus Quest, Oculus Rift (offizielle Oculus-Stores) und PlayStation VR (PSN-Store). Der Preis beträgt 29,99 Euro.Der Spieler wird in eine geheimnisvolle prähistorische Welt voller seltsamer Bestien versetzt, in der er allerlei Hilfsmittel fertigen, jagen und ums Überleben kämpfen muss.