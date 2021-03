Microsoft Mesh: Soll Kooperation in AR und VR mit holografischen Meetings revolutionieren

We’re thrilled to collaborate with @microsoft & @hololens on new experiences that will weave together the digital and physical world. Check out this proof-of-concept demo, built on our planet-scale platform, and the amazing possibilities that could await. https://t.co/ig0bQUIQ8b pic.twitter.com/gGk5djVayC



— Niantic, Inc. (@NianticLabs) March 2, 2021

Gemeinsam im virtuellen Raum arbeiten, klönen und spielen - egal ob mit der AR-Brille, einem VR-Headset oder verschiedenen Apps? Microsoft will dieses Ziel mit Hilfe der Mixed-Reality-Plattform Microsoft Mesh erreichen, die das Unternehmen im Rahmen der Ignite Developer Conference vorgestellt hat . Die Plattform soll praktisch als Grundlage für futuristische Meetings im Teams- oder Zoom-Stil werden, in denen man mit einem virtuellen Körper im dreidimensionalen Raum unterwegs ist.Die bereits jahrelang für Microsofts AR-Headset "HoloLens 2" und VR-Headsets entwickelte Plattform soll laut Mixed.de auch mit Smartphones, Tablets und PCs funktionieren. Zunächst laufe das mit Hilfe KI-gestützter Avatare ab; später sollen andere Nutzer mit Hilfe von "Holoportation" als Hologramme im Raum sichtbar sein. Für Letzteres sei eine Tiefenkamera nötig, welche die Mesh-Nutzer räumlich erfasst. Als technische Grundlage diene die angebundene Azure-Cloud. Als mögliche Anwendungen wird das kooperative Lernen an 3D-Modellen, die Bearbeitung von Bauplänen oder schlicht Treffen mit Kollegen oder Bekannten angeführt. Mixed.de schätzt das Potenzial für die mittlere Zukunft folgendermaßen ein:"Kollaborative XR-Apps gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Zwei Dinge machen Microsoft Mesh besonders: Zum einen ist Mesh eine technische Plattform samt Infrastruktur, die kollaborativen XR-Apps grundlegende Features bereitstellt. Das macht sie attraktiv für Entwickler. Zweitens ist Mesh plattformunabhängig und funktioniert mit Apps aus anderen Ökosystemen wie Steam und Oculus. Die Plattform-Unabhängigkeit könnte Mesh beliebter machen. Da Hololens 2 noch immer kostspielig und VR-Brillen immer noch ein Nischenprodukt sind, wird es allerdings noch eine Weile dauern, bis Mesh an Fahrt gewinnt."Jamie Feltham von Uploadvr.com zeigt sich nach einer ersten Mesh-Demo mit der HoloLens 2 schon jetzt begeistert. In der präsentierten App "Fenix" habe die Manipulation von 3D-Modellen per Handtracking und das Zurechtschieben der Elemente sowie anderer Avatare im echten Raum bereits herrlich flüssig und nahtlos funktioniert - besser als in vergleichbaren Systemen, die Feltham bisher ausprobiert habe.Wer möchte, könne außerdem bereits den Zugang zu einer Mesh-unterstützten Version von AltspaceVR beantragen: Dabei handelt es sich um ein Programm für Events in VR, dessen Entwicklerstudio 2017 von Microsoft aufgekauft wurde.Interessanter für Spieler dürfte Niantics ( Pokémon GO ) Kooperation mit dem Tech-Riesen aus Redmond werden, bei der man auch unter Einbindung der Hi-Tech-Brille HoloLens gemeinsam das zukünftige Potenzial der Augmented Reality ("erweiterte Realität") ausloten möchte. Zu diesem Zweck wurde bereits eine "Proof-of-Concept-Demo" erstellt, bei der die Vision in einem verlinkten Video bei Twitter näher vorgestellt wird - selbstverständlich auch mit der Einbindung von Pokémon: