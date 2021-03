Before Your Eyes: Story-Adventure mit Blinzel-Mechanik (via Webcam) für PC angekündigt

Screenshot - Before Your Eyes (PC) Screenshot - Before Your Eyes (PC) Screenshot - Before Your Eyes (PC) Screenshot - Before Your Eyes (PC) Screenshot - Before Your Eyes (PC) Screenshot - Before Your Eyes (PC) Screenshot - Before Your Eyes (PC) Screenshot - Before Your Eyes (PC) Screenshot - Before Your Eyes (PC) Screenshot - Before Your Eyes (PC) Screenshot - Before Your Eyes (PC) Screenshot - Before Your Eyes (PC) Screenshot - Before Your Eyes (PC)

Das narrative Adventure Before Your Eyes , das durch das Blinzeln des Spielers gesteuert wird, soll am 8. April 2021 für PC via Steam erscheinen. Idealerweise sollte das Spiel mit einer Webcam wegen der Blinzel-Mechanik gespielt werden."Während das Leben vor ihren Augen vorbeizieht, hilft jedes Blinzeln, mit der Welt zu interagieren oder lässt die Erinnerung verblassen und wie einen Traum verschwinden. Die Spieler bewegen sich auf natürliche Weise durch die Geschichte und erleben ihre emotionalen Höhen und Tiefen, bis sie das Ende ihrer Reise erreichen und die ultimative Wahrheit erkennen", schreiben GoodbyeWorld Games, Skybound Games und Verizon Medias RYOT Studio. "Before Your Eyes ist im Kern eine persönliche Geschichte der Selbstfindung, in der die Spieler die glücklichen, schönen und herzzerreißenden Momente eines gerade vergangenen Lebens reflektieren und neu erleben. Die Spieler begeben sich auf eine nachdenklich stimmende Reise mit dem Fährmann, dessen Aufgabe es ist, Seelen ins Jenseits zu begleiten. Sie bewegen sich durch die Zeit, indem sie in der realen Welt blinzeln, um zu interagieren und in der Geschichte voranzukommen.""Wir haben seit dem College an diesem Spiel gearbeitet - fast ein ganzes Jahrzehnt lang - also ist es wirklich die Definition einer Herzensangelegenheit", sagt Oliver Lewin, Game Director und Komponist. "Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler Before Your Eyesin die Hände bekommen, damit sie diese völlig neue Art der Technologie zum Erzählen menschlicher Geschichten erleben können", ergänzt Graham Parkes, Autor und Creative Director. "Es ist wirklich etwas, das man aus erster Hand erleben muss.""Mit Before Your Eyes hat GoodbyeWorld Games ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis geschaffen", sagt Ian Howe, CEO von Skybound Games. "Während das Offenhalten unserer Augen uns helfen kann, zu sehen, kann das Schließen derselben manchmal offenbaren, was wir vor uns selbst verbergen. Ich liebe es, wie das Spiel dies vermittelt. Die meisten von uns bei Skybound haben beim Spielen Tränen vergossen und wir fühlen uns geehrt, diesem unglaublich kreativen Team dabei zu helfen, ein so künstlerisches, einfühlsames Spiel zu liefern."Letztes aktuelles Video: Trailer