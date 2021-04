Before Your Eyes: Narrative Seelenwanderung mit Blinzel-Mechanik für PC erschienen

Am 8. April 2021 haben GoodbyeWorld Games und Skybound Games das kameragestützte Story-Adventure Before Your Eyes ab 8,09€ bei kaufen ) , das durch Augenblinzeln des Spielers gesteuert werden kann, für PC veröffentlicht. Der Download des einst als "Close Your" per Kickstarter finanzierten Titels kann für jeweils 8,99 Euro via Steam und Epic Games Store heruntergeladen werden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 99 Prozent von 165 Reviews positiv)."Das Team von GoodbyeWorld Games hat eine einzigartige Spielmechanik genutzt, um eine wunderschöne Geschichte zu veredeln und so ein wirklich unvergessliches Spiel geschaffen", so Ian Howe, Co-CEO von Skybound Games. "Wir lieben diese Reise und die kreative Blinzeltechnik und fühlen uns geehrt, Before Your Eyes als den ersten Originaltitel von Skybound zu veröffentlichen.""Wir waren so lange in der Spielehöhle, dass es jetzt wirklich eine Erleichterung ist, frische Luft zu schnuppern und das Tageslicht durch die Risse treten zu sehen, wenn wir Before Your Eyes endlich mit der Welt teilen", so Will Hellwarth, Creator & Studio Director bei GoodbyeWorld Games. "Wir sind extrem stolz auf das Spiel und hoffen, dass die Spieler die Chance ergreifen, einmal etwas komplett anderes zu erleben. Wir garantieren, dass es eine unvergleichliche Erfahrung sein wird."Spielbeschreibung des Herstellers: "In Before Your Eyes finden sich die Spieler in der Gesellschaft des Fährmanns wieder, dessen Aufgabe es ist, Seelen zu finden, die ein außergewöhnliches Leben geführt haben, und sie ins Jenseits zu geleiten. Während ihrer letzten Reise reflektieren Spieler über das Leben ihrer Spielfigur, die bedeutsamen Entscheidungen, die sie getroffen hat, und über die Momente, die sie prägten.All dies wird durch die Augen der Spieler gesteuert. Mithilfe einer Webcam wird der Blick und das Blinzeln erkannt und dadurch die Handlung in Before Your Eyes vorangetrieben. Spieler erleben die Ereignisse buchstäblich durch die Augen des Protagonisten und können so jede Erinnerung nachfühlen und wichtige Entscheidungen im Verlauf der Geschichte beeinflussen. Man sagt, das Leben zieht in einem Wimpernschlag vorbei und Before Your Eyes möchte genau diese Erfahrung auf eine organische und authentische Weise einfangen, um Spieler wahrhaftig an der Geschichte teilhaben zu lassen.Before Your Eyes ist ein Spielerlebnis wie kein anderes. Dank seines innovativen Erzählansatzes stößt der Titel in unerforschtes Gebiet vor. Die bahnbrechende Steuerungsmethode macht Before Your Eyes zu einem intensiven, eindringlichen und emotionalen Adventure, das garantiert seinen Platz in den Herzen vieler Spieler finden und ihnen noch lange nach dem Ende ihrer Reise mit dem Fährmann im Gedächtnis bleiben wird."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer