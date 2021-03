First Strike: Classic: Überarbeitete Version des Atomkrieg-Strategiespiels auf PC, Android & iOS eingeschlagen

"Eine neue, optimierte und von Grund auf entwickelte Codebasis.

Neue KI mit neuen Verhaltensweisen und Taktiken.

Aufgefrischte und überarbeitete grafische Benutzeroberfläche.

Zwölf spielbare nukleare Supermächte - Du entscheidest, welche reale Supermacht du spielst: Von den USA bis Russland, China oder Nordkorea.

Verheerende Superwaffen - Baue zwölf technologisch fortschrittliche Raketen, von Tridents bis zur TSAR – jede Nation hat einen einzigartigen Flugkörper.

Entwickle Raketen und Flugkörper, erobere Gebiete und erforsche neue verheerende Nukleartechnologien.

Neues Social-Hub.

Kontrolliere die Welt - schieße und verteidige dich gegen Atomraketen auf einem 3D-Globus."

Die Blindflug Studios aus der Schweiz haben mit First Strike: Classic die Neuauflage ihres Atomkrieg-Strategietitels für PC via Steam, iOS- und Android-Geräte veröffentlicht. Die als Remaster beschriebene Neuauflage von First Strike: Final Hour ( zum Test ) basiert auf einem überarbeiteten Programmcode und bietet eine verbesserte Benutzeroberfläche sowie neue KI-Systeme (Verhaltensweisen und Taktiken der computergesteuerten Gegenr).First Strike: Classic ersetzt die Original-Version von First Strike: Final Hour auf Steam, im Google Play Store und Apple App Store. Besitzer von Final Hour erhalten die neue Version kostenlos.Plattformen:"Aufgrund von Wünschen der Fans nach neuen Updates für das Spiel, wird das überarbeitete First Strike: Classic als Basis für zukünftige Inhalte und Erweiterungen dienen, die ab Sommer 2021 erscheinen werden", schreiben die Entwickler.First Strike: Classic Features:Letztes aktuelles Video: Trailer