Airport CEO: Flughafen-Simulation verlässt das Early-Access-Terminal

Am 4. März 2021 haben die schwedischen Apoapsis Studios ihre Flughafen-Simulation Airport CEO für PC veröffentlicht und den Early Access damit nach dreieinhalb Jahren beendet. Der Download via Steam kostet 21,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 84 Prozent von über 4.000 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Airport CEO ist ein Tycoon- und Managementspiel, das für PC und Mac entwickelt wird, bei dem du dich in den CEO-Sessel deines eigenen Flughafens schwingst. Du musst die Infrastruktur des Flughafens aufbauen - von den Lande- und Rollbahnen, Gates und Vorfeldern bis hin zum Bau von Terminals mit Check-In, Sicherheitskontrollen, Restaurants und Geschäften. Du verwaltest die Geschäftsseite des Flughafens, indem du Angestellte und Führungskräfte anheuerst, Deals mit Airlines aushandelst und sicherstellst, dass du genug Geld verdienst, indem du Budget und Ressourcen im Auge behältst.Du musst dich um die Passagiere kümmern, damit ihre Wartezeit so gering wie möglich ist. Dazu brauchst du freundliches und hilfreiches Personal. Damit Passagiere sich sicher fühlen, solltest du mögliche Vorfälle auf ein Minimum beschränken, denn ein glücklicher Passagier, ist ein Passagier, der gerne die Geldbörse öffnet. Hoffentlich hast du keine Probleme mit gestresstem Personal, kaputten Gerätschaften oder schlechtem Wetter, das zu großen Verzögerungen oder sogar Notlandungen führt. Wenn etwas schief geht, wirst du zur Rechenschaft gezogen. Läuft aber alles richtig, wirst du stinkreich."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer