Introvert: A Teenager Simulator: Was tun, wenn ein Mitschüler mit einem Amoklauf droht?

Am 2. März 2021 haben die Euphoric Brothers ihr Lo-Fi-Adventure Introvert: A Teenager Simulator für PC veröffentlicht. Der Download via Steam ist kostenlos, der Inhalt laut Entwickler mitunter heftig und belastend. Die bisherigen Nutzerreviews sind allerdings "sehr positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 90 Reviews positiv).In Introvert schlüpft man in die Rolle eines Schülers, dem ein introvertierter Klassenkamerad mitteilt, dass er Amok laufen werde, wenn er innerhalb von fünf Tagen keine Freunde gefunden habe. Im Anschluss gehe es darum, wie man mit der Situation umgeht, welche Entscheidungen man trifft und welche Konsequenzen daraus folgen.Die Macher wollen einen abweichenden Blick auf ernste Probleme wie Mobbing und Selbstmordgedanken werfen, der sich vor allem an die Generation Z richte. Es werden ein spannender Spielverlauf, interessante Charaktere, vollständig vertonte Dialoge (englisch) sowie mehrere Spielenden versprochen.Letztes aktuelles Video: Trailer