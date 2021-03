Zenith: The Last City: Ramen VR stellt sein Virtual-Reality-MMO vor

Entwickler Ramen VR arbeitet derzeit am größeren Virtual-Reality-MMO Zenith: The Last City : Dafür wurde neben dem Steam-Store kürzlich auch die Entwicklung für PSVR und Oculus Quest genehmigt. Passend dazu hat das Studio einen kleinen Trailer-Einblick ins Online-Rollenspiel veröffentlicht:Ein Countdown für Vorbestellungen sowie für eine Alpha wurden laut Youtube-Beschreibung ebenfalls gestartet. Die PC-Fassung soll übrigens auch klassisches Spielen am Monitor unterstützen. Das Projekt startete ursprünglich mit einer Kickstarter-Kampagne, die 280.000 Dollar einbrachte. CEO Andy Tsen erklärt im deutschen PlayStation-Blog "Unser Team liebt Anime, MMOs und VR, aber bisher wurden diese drei Dinge noch nie auf zufriedenstellende Weise miteinander vereint. Wir haben Zenith entwickelt, weil es genau das Spiel ist, das wir spielen wollen, und weil wir davon überzeugt sind, dass wir damit nicht alleine sind.Zenith ist ein VR-MMO, das eine farbenfrohe offene Welt mit adrenalingeladenem Action-Abenteuer-Gameplay verbindet. Unser Spiel bietet wunderschöne, handgefertigte Umgebungen, in denen ihr euch stundenlang verlieren könnt. Angefangen bei den üppigen Baumkronen im Amarite Forest über das türkisblaue Wasser an der Radiant Coast bis hin zur hyperfuturistischen Stadt Zenith selbst – wir haben eine stilisierte Fantasiewelt geschaffen, in der es nur so von Details wimmelt. Natürlich ist die wunderschöne Landschaft nur ein Grund dafür, warum sich Zenith wie eine lebendige Welt anfühlt. Wir haben auch viel Zeit in die Hintergrundgeschichte investiert und die Umgebung mit komplexen Details zum Leben erweckt.Mehrere Generationen nach einem kataklysmischen Ereignis, das nur als „The Fracture“ bekannt ist, werden die Spieler in eine spannende Geschichte verwickelt und müssen gegen Menschen und Götter kämpfen, um zu verhindern, dass es erneut zur Katastrophe kommt. Mit der Kraft von Essence, dem magischen Lebenselixier aller Lebewesen, werden Spieler beim gemeinsamen Abenteuer immer mächtiger und begegnen dabei einer bunten Mischung aus Champions und Bösewichten.Angesichts dieser riesigen Welt wollten wir euch auch eine unvergleichliche Bewegungsfreiheit bieten.In Zenith könnt ihr einfach alles erklimmen. Nutzt eure Hände, um an den Seiten der Wolkenkratzer oder riesige Felswände hochzuklettern, geheime Bereiche zu entdecken und nach versteckten Schätzen zu suchen. Ihr habt nur eine begrenzte Menge Ausdauer, die aber mit eurer Erkundung der Welt zunimmt. Plant euren Aufstieg daher sorgfältig!Schwebt mit unserem Gleitsystem durch die Lüfte, um schnell weit entfernte Gegenden der Karte zu erreichen, euch auf Feinde zu stürzen oder einfach nur die Aussicht zu genießen.Selbst die beeindruckendste offene Welt ist nichts wert, wenn ihr keine Spielmechanik zugrunde liegt, die euch stundenlang fesselt. Genau das wollten wir mit unserem extrem immersiven Kampfsystem erreichen, welches nur in VR möglich ist.Während sich viele MMORPGs wie Simulatoren mit komplexen Berechnungen anfühlen, ist Zenith auf einfache Bewegungen ausgelegt und dadurch leicht zu erlernen. Anstatt euch mit einer Million Formeln zu Schadenswerten vertraut machen zu müssen, nutzt ihr in unserem Spiel intuitive Mechaniken wie Werfen, Blocken und Ausweichen. Pariert die kalte Stahlklinge eures Gegners, lasst euren Stab wie ein Magier auf den Boden krachen und weicht sogar Pfeilen aus, indem ihr die Zeit verlangsamt.Die Beherrschung von Klinge und Magie in Zenith erfordert Zeit und Übung, aber schon bald werdet ihr die perfekte Kombination aus Angriffen, Blocks und Zaubersprüchen gefunden haben, um eine Vielzahl mächtiger Gegner zu bekämpfen, die euer Können auf die Probe stellen werden. Eure Ausdauer wird mit seltenen und mächtigen Waffen und Fähigkeiten belohnt, die euch helfen, den Gipfel der Macht zu erreichen.Kein MMORPG wäre komplett ohne den „Massively Multiplayer“-Aspekt. Wir sind da natürlich keine Ausnahme. Das soziale Erlebnis ist uns als Entwickler besonders wichtig, da wir glauben, dass Online-Spiele Menschen ermutigen und zum Aufbau von Beziehungen beitragen können, die so stark wie im echten Leben sind. (Kein Witz: Ich habe meine Frau zuerst in Final Fantasy 14 geheiratet, bevor wir im echten Leben geheiratet haben.)ZenithZenith bietet euch jede Menge Gruppeninhalte, darunter epische Weltbosse, öffentliche Events und Dungeons. Besonders anspruchsvolle Inhalte erfordern eine sorgfältige Koordination. Genau hier kommt unser Gildensystem ins Spiel. Gründet mit Freunden eure eigene Gilde und macht euch einen Namen oder schließt euch einer bestehenden Gilde an, um die größten Herausforderungen von Zenith zu meistern.Einer der Vorteile von VR ist, dass ihr euch komplett neu erfinden könnt. Dieser Vorteil spiegelt sich auch in unserem Klassensystem wider. In Zenith bestimmt eure Klasse nicht, welche Rolle ihr spielen werdet. Die Rollen sind nicht an eure Klasse gebunden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr als Essence Mage als Tank fungieren oder als Blade Master die Rolle des Heilers übernehmen! Bei RPGs dreht sich alles um Auswahlmöglichkeiten. Daher haben wir alle unsere Systeme so entwickelt, dass sie Spaß machen und überraschende neue Kombinationen bieten, die zu jedem Spielstil passen.Wir lieben MMORPGs und JRPGs so sehr, dass man es fast schon als Obsession bezeichnen könnte. Die Arbeit an Zenith war für uns alle wie ein wahr gewordener Traum. Wir fühlen uns geehrt, dass wir diese Welt erschaffen durften und können es kaum erwarten, dass ihr sie erkundet. Lasst uns in den Kommentaren wissen, worauf ihr euch am meisten freut!"