Zombieland VR: Headshot Fever: Orientiert sich an Lightgun-Shootern der Neunziger

Screenshot - Zombieland VR: Headshot Fever (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, PlayStationVR, VirtualReality) Screenshot - Zombieland VR: Headshot Fever (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, PlayStationVR, VirtualReality) Screenshot - Zombieland VR: Headshot Fever (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, PlayStationVR, VirtualReality) Screenshot - Zombieland VR: Headshot Fever (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, PlayStationVR, VirtualReality) Screenshot - Zombieland VR: Headshot Fever (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, PlayStationVR, VirtualReality) Screenshot - Zombieland VR: Headshot Fever (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, PlayStationVR, VirtualReality)

Nach Zombieland: Double Tap - Road Trip bekommt die Marke einen weiteren actionreichen Ausflug in Videospiel-Gefilde. Wie der Name verrät, handelt es sich bei Zombieland VR: Headshot Fever von XR Games und Sony Pictures Virtual Reality (SPVR) allerdings um einen Titel für VR-Headsets. Das von Lightgun-Shootern der Neunziger inspirierte Spiel erscheint im Frühjahr 2021 für Oculus Quest, Oculus Rift, HTC Vive, Windows-Mixed-Reality-Headsets (WMR) - und später auch für PlayStation VR.Tallahassee, Wichita, Columbus and Little Rock sollen auf ihrem Trip nach Silicon Valley eine "Zombiekiller-Rennstrecke" einweihen, die sich "Zombieland Invitational" nennt - inklusive eines Adrenalin-Systems und Headshot-Kombos, welche die Zeit verlangsamen ( zur offiziellen Website )."- Join the crew - Get trained up by Tallahassee, Wichita, Columbus and Little Rock to take on the undead.- Adrenaline system - Two headshots in a row makes the world slow, use it to your advantage!- Global leaderboards - Challenge your friends, beat their times and climb the global leaderboards.- Powerful weapons - Unlock shotguns, revolvers, assault rifles and more to find your ideal loadout.- Upgrade your arsenal - Improve your weapons with powerful upgrades and perks.- The Zombieland Invitational - Take your skills, weapons, upgrades and perks into the fastest, most dangerous zombie killing race course ever devised.- Built for VR from the ground up - Bringing light-gun shooters back from the dead, and into your home"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer