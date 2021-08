Zombieland VR: Headshot Fever: Gemetzel im Stil eines Lightgun-Shooters wurde für PC-VR umgesetzt

Freunde alter Spielhallen-Metzler wie Segas The House of The Dead könnten mit Zombieland VR: Headshot Fever auf ihre Kosten kommen. Der auf der Quest schon erhältliche Arcade-Shooter von XR Games und Sony Pictures Virtual Reality wurde am Donnerstag, 29. Juli auch für SteamVR umgesetzt.Unterstützt werden Oculus Rift, Valve Index, HTC Vive sowie Windows Mixed Reality. Später ist auch eine Umsetzung für PlayStation VR geplant. Tallahassee, Wichita, Columbus und Little Rock sollen auf ihrem Trip nach Silicon Valley eine "Zombiekiller-Rennstrecke" einweihen, die sich "Zombieland Invitational" nennt - inklusive eines Adrenalin-Systems und Headshot-Kombos, welche die Zeit verlangsamen ( zur offiziellen Website ).Passend dazu kann man auf der weltweiten Bestenliste um die besten Plätze kämpfen - inklusive Herausforderungen für Freunde.