Mary Skelter Finale: Dungeon Crawler für PS4 und Switch auf Westkurs

Idea Factory und Compile Heart haben im Rahmen der New Game+ Expo eine Veröffentlichung von Mary Skelter Finale in Europa und Nordamerika angekündigt. Der Roguelike-Dungeon-Crawler soll ab Herbst auf PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich sein. Die Veröffentlichung soll sowohl als Downlaod via PlayStation Store und eShop als auch in physischer Form erfolgen - u. a. als Limited Edition im hauseigenen Store:In Japan ist das Anime-Rollenspiel bereits im letzten Jahr erschienen. Es schließt die mit Mary Skelter: Nightmares begründete und mit Mary Skelter 2 fortgesetzte Trilogie ab. Mit einer entsprechende Spieloption sollen auch Neueinsteiger alle Ereignisse der Vorgänger rekapitulieren können. Mehr dazu auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Opening Movie Trailer