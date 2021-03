Tale of Immortal: Englische Übersetzung des erfolgreichen Action-Adventures aus China wird realisiert

Screenshot - Tale of Immortal (PC) Screenshot - Tale of Immortal (PC) Screenshot - Tale of Immortal (PC) Screenshot - Tale of Immortal (PC) Screenshot - Tale of Immortal (PC) Screenshot - Tale of Immortal (PC) Screenshot - Tale of Immortal (PC) Screenshot - Tale of Immortal (PC)

Auch Spiele aus China feiern vermehrt Erfolge auf Steam - wie z.B. Dyson Sphere Program Xuan-Yuan Sword 7 oder Gujian3 . Anhaltender Beliebtheit erfreut sich auch Tale of Immortal , das momentan nur in chinesischer Sprache erhältlich ist. Das Action-Adventure startete Ende Januar 2021 in den Early Access und verkaufte sich seither über 1,8 Millionen Mal (Preis: 16,79 Euro). Im Februar verzeichnete das Spiel über 136.999 gleichzeitig aktive Spieler (Durchschnitt der täglichen Spitzenwerte im Monat).Die Entwickler (GuiGu Studio) sind ziemlich zufrieden mit dem Erfolg und wissen auch, dass das Interesse an einer englischsprachigen Version groß sei. "Ab dem nächsten Monat werden wir mit der englischen Lokalisierung des Spiels beginnen", heißt es in einem Beitrag auf Steam . Als das Spiel begann an Popularität zu gewinnen, hatten die Entwickler bereits bestätigt, dass eine Übersetzung eine hohe Priorität haben würde, aber es wird vermutet, dass die Verbesserung der Stabilität sowie Bugfixes in den letzten Wochen wahrscheinlich Vorrang hatten.Tale of Immortal ist ein Action-Adventure in einer offenen Sandbox-Welt. Es geht um die Erlangung der Unsterblichkeit vor dem Hintergrund der mythologischen Vorlage "The Classics of Mountain and Sea". In Tale of Immortal sollen die Spieler die Reise von einem Sterblichen zu einem starken, gottähnlichen Wesen erleben, heißt es in der Produktbeschreibung. Im Laufe des Spiels wird man viele Entscheidungen treffen, welche die Story beeinflussen und die Spielwelt verändern können.Letztes aktuelles Video: Trailer Chinesisch