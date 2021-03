Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy: Für PS4 und Xbox One veröffentlicht

Square Enix hat die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy für PlayStation 4 im PlayStation Store und Xbox One im Microsoft Store veröffentlicht (Preis: 49,99 Euro). Das Paket umfasst die letzten drei Tomb-Raider-Spiele sowie alle Erweiterungen. Enthalten sind also die Tomb Raider Definitive Edition, die Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration Edition und die Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition.Produktbeschreibung: "Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy ist die komplette Sammlung der preisgekrönten Originalspiele der Tomb Raider-Reihe. Diese Kollektion umfasst alle Inhalte der Definitive Editions aus den gefeierten Prequels – Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration und Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Begib dich mit Lara auf ihre prägende Reise durch die Welt: von der Lara aus Tomb Raider, die auf der abgelegenen Insel Yamatai vor der Küste Japans strandet, über die Lara aus Rise of the Tomb Raider, die in der unerbittlichen sibirischen Tundra das Geheimnis der Unsterblichkeit enthüllt, bis hin zur Lara aus Shadow of the Tomb Raider, die in den Bergen von Peru ein unheilvolles Artefakt entdeckt. Diese Trilogie umfasst alle Inhalte der drei Definitive Editions und bietet massig Stunden an Spielspaß – erkunde atemberaubende Gebiete, löse knifflige Rätsel und erlebe spannende Kämpfe, durch die Lara zu der Heldin wird, die wir heute kennen."Square Enix: "Ihr habt vielleicht schon unsere Ankündigung mitbekommen, dass es eine neue Tomb Raider-Animeserie in Zusammenarbeit mit Netflix und Legendary Television geben wird. Und wir arbeiten mit talentierten Teams an Crossover-Inhalten für Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint und War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius. (...) Und schließlich gibt's noch ein paar Fortnite-News! Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass die unvergleichliche Ms. Croft ins Spiel kommt. Aber damit erschöpft sich die Zusammenarbeit nicht! Croft Manor wird ab 23. März als spielbares Abenteuer in Fortnite Creative verfügbar sein."Letztes aktuelles Video: Trailer