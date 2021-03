Mitoza: Neuveröffentlichung des surrealen Flash-Abenteuers auf PC, iOS und Android

Screenshot - Mitoza (PC) Screenshot - Mitoza (PC) Screenshot - Mitoza (PC) Screenshot - Mitoza (PC) Screenshot - Mitoza (PC)

Am 5. März 2021 haben Gal Mamalya und Second Maze eine Neuauflage des einstigen Flash-Abenteuers Mitoza für PC, iOS und Android veröffentlicht und es so vor dem Verschwinden bewahrt. Der Download via Steam App Store und Google Play ist kostenlos. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 97 Prozent von 193 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Es ist kein Spiel, es ist ein Spielzeug. Alles beginnt mit einem Samen. Spiele alle Runden durch und mach dich auf die unvermeidliche Wirkung von Mitoza gefasst. Mitoza ist ein surreales Abenteuer mit mehreren möglichen Wegen."Letztes aktuelles Video: Trailer