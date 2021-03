Mail Mole: Maulwurf-Postbote hüpft auf PC, PS4, Xbox One und Switch

Erkunde mehr als 30 verschiedene Level voller Herausforderungen.

Sammle Karotten und kaufe Kostüme für Molty in Ricks Laden

Finde alle in Karottenland verteilte Sammlerstücke

Trete gegen die schnellen MechaMaulwürfe an und besiege sie bei einem Rennen

Präsentiert unseren neuen Helden, Molty der Briefträger-Maulwurf!

Screenshot - Mail Mole (PC) Screenshot - Mail Mole (PC) Screenshot - Mail Mole (PC) Screenshot - Mail Mole (PC) Screenshot - Mail Mole (PC) Screenshot - Mail Mole (PC)

Am 4. bzw. 5. März 2021 haben Talpa Games, Undercoders und JanduSoft den 3D-Plattformer Mail Mole für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam und eShop wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 14,99 Euro gewährt. Im Microsoft Store gibt's immerhin 15 Prozent und im PlayStation Store gar keinen Preisnachlass. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 98 Prozent von 59 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Mail Mole ist ein farbenfrohes 3D Plattformenspiel um Molty, der schnellste Briefträger-Maulwurf und sein Abenteuer, um Karottenland zu retten. Entdecke unglaubliche Welten, schließe neue Freundschaften, trete gegen MechaMaulwürfe an und mach dich auf ein episches Abenteuer gefasst. Ob unterirdisch, auf Mauern kletternd oder in der Luft schwebend... Unser Held kommt überall hin! Mithilfe der Kanonenleitungen wird Molty die schwierigsten Herausforderungen meistern müssen, um zu den verborgensten Briefkästen Karottenlands zu gelangen: Bodenlose Brunnen, Treibsände, Lawinen, schwebende Stege, scharfe Spitzen... ein steiniger Weg, doch ohne Strom, kannst du ja keine E-Mails losschicken!Von den gemütlichen Stränden auf den Kokosnussinseln bis hin zu den gefrorenen Felsen auf Yetis Bergrücken wird Morty seine Aufträge vollenden müssen, Freundschaften schließen, gegen mysteriöse RoboMaulwürfe kämpfen, Rätsel lösen und die köstlichsten Sammlerstücke finden. Ziehe los in ein Abenteuer rund um die wichtigste Lieferung deines Lebens... Bevor es zu spät ist! Im Paradiesischen Platz, der Hauptstadt von Karottenland, wirst du ein buntgemischtes Volk an besorgten Nachbarn antreffen, die wegen eines verdächtigen Stromausfalls besorgt sind. Doch keine Angst, in Moltys Haut steckend wirst du dabei helfen, die Kraftwerke zu reparieren und wirst zur Belohnung tolle Kostüme erhalten! Ein eleganter Zylinderhut, ein wunderschönes Häschendiadem oder ein auffälliges Jetpack machen aus Molty den stylischten Maulwurf!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer