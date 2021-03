Ronin: Samurai Redemption: Kampforientiertes Action-Rollenspiel für PC in Entwicklung

Screenshot - Ronin: Samurai Redemption (PC) Screenshot - Ronin: Samurai Redemption (PC) Screenshot - Ronin: Samurai Redemption (PC) Screenshot - Ronin: Samurai Redemption (PC) Screenshot - Ronin: Samurai Redemption (PC) Screenshot - Ronin: Samurai Redemption (PC) Screenshot - Ronin: Samurai Redemption (PC) Screenshot - Ronin: Samurai Redemption (PC)

Mit Ronin: Samurai Redemption befindet sich ein kampforientiertes und storygeleitetes Action-Rollenspiel aus der Verfolgerspektive für PC in Entwicklung. Der alte Titel des Spiels von G-DEVS.com und CreativeForge Games war wohl "Way of the Ronin". In dem Spiel nutzt man die Fähigkeiten von drei Ronin, um Monster zu bekämpfen, Rätsel zu lösen und mystisches "Ki" zu sammeln, um magische Kräfte für den Showdown gegen die Mächte der Dunkelheit freizuschalten. Ein Releasetermin wurde nicht genannt. Auf der Steam-Seite steht bloß "Soon !".Letztes aktuelles Video: Trailer