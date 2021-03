Prinny Presents NIS Classics Volume 1: Taktik-Rollenspiel-Oldies Phantom Brave und Soul Nomad auf Switch-Kurs

Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered

Screenshot - Prinny Presents NIS Classics Volume 1 (Switch)

Unendliche Abenteuer: Zwei aufregende Strategie-RPG-Klassiker vereinen sich in einer Sammlung und bieten neuen und alten Spielern ein aufregendes und lang anhaltendes Spielerlebnis, das sie auch unterwegs erleben können.

The World Eaters Return: Mit der ersten (Wieder-)Veröffentlichung von Soul Nomad seit dem Debüt 2007, können Spieler ihren Weg zum Ruhm beschreiten und das tiefe Gameplay und die fesselnde Geschichte des Originals auf einer modernen Plattform erleben.

Phantom Brave ... Complete!: Phantom Brave bietet all die Insel-Erkundungsabenteuer, unvergesslichen Charaktere und das taktische Gameplay, das Spieler am Original geliebt haben, mitsamt allen Inhalten aus früheren Versionen!

Im Sommer 2021 will NIS America mit Prinny Presents NIS Classics Volume 1 ein aus den beiden Taktik-Rollenspiel-Oldies(einer Neuauflage des ersten Phantom Brave ) und Soul Nomad & the World Eaters (zum Test des PS2-Originals ) bestehendes Doppelpack für Nintendo Switch veröffentlichen - inklusive aller bisher erschienenen Zusatzinhalte.Weiter heißt es vom Hersteller: "Dies ist der erste Teil einer fundamentalen Strategie-RPG-Liebhabersammlung, die zwei Spiele in einer Box enthält! Mit 60 Stunden Spielzeit, einer exklusiven physischen Deluxe-Edition mit CD-Soundtrack und Artbook (mit Musik und Kunst aus beiden Titeln) werden etablierte Fans ihre Favoriten mit diesem Bundle perfekt wiederentdecken können, während neue Spieler erstmals in diese Klassiker eintauchen können, die sie früher verpasst hatten."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer