City Block Builder: Städtebau im glamourösen Stil der 50er Jahre

Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC) Screenshot - City Block Builder (PC)

Am 30. März 2021 wollen die indischen Entwickler Tentworks Interactive ihre im Stil der 1950er Jahre von Los Angeles gehaltene Stadtbau-Simulation City Block Builder im Early Access für PC veröffentlichen, wo sie in neun bis zehn Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam kann man den von den Machern folgendermaßen beschriebenen Titel bereits auf die Wunschliste setzen: "City Block Builder ist ein Mashup aus tiefgründigen Tycoon-Management-Spielen mit groß angelegten Stadtbau-Elementen. Das Spiel spielt im Los Angeles der 1950er Jahre und versetzt die Spieler in die Rolle eines jungen, angehenden Unternehmers, der entschlossen ist, sein eigenes Geschäftsimperium aufzubauen. Frisch nach dem Sieg im Zweiten Weltkrieg ist Los Angeles die Popkultur-Hauptstadt der Welt. Mit dem Glanz und Glamour Hollywoods, den Designerläden und der feinsten Küche, die man für Geld kaufen kann, und das alles unter einem klaren, blauen Himmel, repräsentiert die Stadt der Engel den 'American Dream' in seiner idealsten Form.City Block Builder ist ein Open-World-Tycoon-Game, in dem man nicht auf einen einzigen Geschäftstyp beschränkt ist, sondern in dem man alle Arten von Geschäften errichten kann: von Kinos, über Restaurants, Bowlingbahnen, Jazzclubs, Autokinos, Salons und mehr. Managt jedes Geschäft bis ins kleinste Detail. City Block Builder ermutigt die Spieler, kreative Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Man kann wählen, wie alle Geschäfte geführt und aussehen sollen. Wählt aus, welche Filme wann in euren Kinos laufen; entscheidet, welches Essen auf eure Speisekarte kommt; bucht Bands, die in eurem Nachtclub spielen! Ihr habt die volle Kontrolle über jedes Geschäft, vom Layout über die Möbel und die Beleuchtung bis hin zur Sicherstellung, dass der Eingang den Fußgängerverkehr in eurem belebten Stadtteil optimal nutzt! Der Aufbau des Vergnügungszentrums von L.A. war noch nie so fesselnd!Jedes Detail von City Block Builder wird durch handgezeichnete Visuals zum Leben erweckt und ist eine Hommage an die unglaubliche Kultur dieser Ära. Filme, Plakate, Comics und Werbungen fangen den Look und das Feeling der 1950er Jahre mit ihrer kühnen, Technik-lastigen Farbpalette, den adretten Outfits und den netten Slogans ein. Sogar das Laub wurde ausgiebig recherchiert, um der damaligen Zeit gerecht zu werden und sich dynamisch mit den Jahreszeiten zu verändern. Während der Kampagnenmodus von City Block Builder euch vom Tellerwäscher zum Millionär führt, indem ihr jede monetäre Entscheidung auf Mikro- und Makroebene steuert, wird es auch einen Sandbox-Modus geben, in dem ihr die volle Freiheit habt, das Los Angeles eurer Träume zu erschaffen, wobei keine Kosten gescheut werden! Jede Entscheidung, die du triffst, wird dich auf einen anderen Weg bringen, so dass verschiedene Spieler unterschiedliche Ergebnisse erzielen können.""Mit City Block Builder wollten wir sowohl unseren Lieblings-Städtebau- und Tycoon-Spielen Tribut zollen als auch der Welt zeigen, was Indien in der aufregenden Welt der Spieleentwicklung zu bieten hat", so Jay Basani, CEO von Tentworks Interactive. "Wir sind gespannt, wie die Spieler aus aller Welt ihren Verstand einsetzen werden, um jede Herausforderung zu meistern, die ihnen gestellt wird. Willkommen in der glamourösen Welt von City Block Builder, wir hoffen, dass ihr es genießen werdet, wenn es nächstes Jahr auf dem PC erscheint!"Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer