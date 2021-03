Strategic Mind: Spirit of Liberty: Finnische Abwehrschlacht gegen die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg

Screenshot - Strategic Mind: Spirit of Liberty (PC) Screenshot - Strategic Mind: Spirit of Liberty (PC) Screenshot - Strategic Mind: Spirit of Liberty (PC) Screenshot - Strategic Mind: Spirit of Liberty (PC) Screenshot - Strategic Mind: Spirit of Liberty (PC) Screenshot - Strategic Mind: Spirit of Liberty (PC) Screenshot - Strategic Mind: Spirit of Liberty (PC) Screenshot - Strategic Mind: Spirit of Liberty (PC)

Mit Strategic Mind: Spirit of Liberty haben die ukrainischen Entwickler Starni Games ihr nächstes Strategiespiel aus der Strategic-Mind-Serie angekündigt . Die historische Rundentaktik im Zweiten Weltkrieg soll Ende 2021 bzw. Anfang 2022 für PC erscheinen. Auf Steam kann man den auf Strategic Mind: Fight for Freedom folgenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Spirit of Liberty basiert auf dem vom 30. November 1939 bis zum 13. März 1940 zwischen der Sowjetunion und Finnland ausgetragen Winterkrieg , in dem sich die finnische Armee gegen eine Invasion Russlands verteidigen musste. Als Spieler schlüpt man in die Rolle eines finnischen Kommandanten, der eine feindliche Übermacht aufhalten soll. Neben einer authentischen Kampagne soll auch ein alternativer Feldzug geboten werden, bei der sich die Finnen mit der deutschen Wehrmacht verbündet hätten.Die Macher versprechen allerlei taktische Feinheiten, über eine Stunde Zwischensequenzen mit historischen Persönlichkeiten, wie Baron Carl Gustaf Emil Mannerheim oder Präsident Risto Heikki Ryti, akkurat nachgebildete Vehikel und Einheiten, den Einsatz von erbeutetem Feindmaterial sowie durch Erfahrung verbesserbare Fähigkeiten. Außerdem soll jede Truppe historische Helden wie Scharfschützenlegende Simo Häyhä erzeugen können.