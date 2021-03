Black Witchcraft: Düsteres Action-Rollenspiel für PC, PS4, Xbox One und Switch im Anmarsch

Screenshot - Black Witchcraft (PC) Screenshot - Black Witchcraft (PC) Screenshot - Black Witchcraft (PC) Screenshot - Black Witchcraft (PC) Screenshot - Black Witchcraft (PC) Screenshot - Black Witchcraft (PC)

Im April 2021 wollen die koreanischen Entwickler QuattroGear ihr von Edgar Allen Poe inspiriertes 2D-Action-Rollenspiel Black Witchcraft für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man das bizarre Hexenabenteuer bereits auf die Wunschliste setzen. Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen folgen.Im Spiel schlüpft man in die Rolle einer Hexe, die die Auferstehung einer anderen Hexe verhindern will. Dazu muss sie nur mit einem magischen Koffer bewaffnet ein verfluchtes Anwesen infiltrieren und die darin hausenden Dämonen eliminieren. Der Koffer kann sich in die verschiedensten Waffen, wie z. B. ein Maschinengewehr verwandeln. Außerdem können Zaubertränke hergestellt sowie Fertigkeiten und Charakterwerte verbessert und zu individuellen Kampfstilen kombiniert werden.Letztes aktuelles Video: PCTrailer