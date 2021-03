Oddyssey: Your Space, Your Way: Kooperativ spielbares Weltraum-Abenteuer in Cartoon-Optik für PC angekündigt

Screenshot - Oddyssey: Your Space, Your Way (PC) Screenshot - Oddyssey: Your Space, Your Way (PC) Screenshot - Oddyssey: Your Space, Your Way (PC) Screenshot - Oddyssey: Your Space, Your Way (PC) Screenshot - Oddyssey: Your Space, Your Way (PC) Screenshot - Oddyssey: Your Space, Your Way (PC) Screenshot - Oddyssey: Your Space, Your Way (PC) Screenshot - Oddyssey: Your Space, Your Way (PC) Screenshot - Oddyssey: Your Space, Your Way (PC) Screenshot - Oddyssey: Your Space, Your Way (PC) Screenshot - Oddyssey: Your Space, Your Way (PC)

Mit Oddyssey: Your Space, Your Way ist ein Weltraum-Sandbox-Abenteuer in 80er-Jahre-Cartoon-Optik von Weird Fish und 505 Games angekündigt worden. In dem Spiel geht es darum, ein eigenes Raumschiff auszubauen, Ressourcen zu sammeln und eine Kolonie "Eingefrorener" zu beschützen, während der Weltraum nach eigenem Belieben erkundet werden kann. Das Erkundungsabenteuer, das sowohl über einen Einzelspieler- als auch einen Koop-Multiplayer-Modus (vier Spieler lokal, acht Spieler online) verfügt, soll am 7. September 2021 auf PC in den Early Access auf Steam starten und 29,99 Euro kosten."Mit einem kleinen Unterstützungs-Schiff, namentlich der "Oddyssey", werden Spieler:innen den Weltraum nach Ressourcen abklappern, um die "ARCHE", ein riesiges Mutterschiff, in dem die letzten zwei Millionen überlebenden menschlichen Kolonisten der Erde friedlich in einem eisigen Schlaf schlummern, mit Energie zu versorgen. Durch Nebel, Astroiden-Felder und allem, was sich dem Schiff sonst noch in den Weg stellt, werden die wenigen aus dem Eisschlaf erweckten Kolonisten Ressourcen sammeln, um die weitere Reise der ARCHE zu ermöglichen, oder um sie in den Bau und die Expansion des Schiffs zu stecken. Dabei lassen sich neue Features entdecken, die das Leben im Weltraum weniger anspruchsvoll - aber deutlich abgefahrener machen", schreiben die Entwicker. "Der Tod ist unausweichlich, aber zum Glück nicht dauerhaft, da alle verstorbenen Astronauten durch einen der Millionen anderen eingefrorenen Menschen ersetzt werden können, die an Bord der ARCHE sind. Jeder Kolonist hat unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften, die das Gameplay von Oddyssey duchgehend variantenreich werden lassen. Die Spieler:innen können sich auch in die Genome der Charaktere hacken und an ihnen herumbasteln, um sie mit jeder Faser ihrer Existenz an die seltsamen Gegebenheiten der Reise durch den Weltraum an Bord der Oddyssey anzupassen."In Oddyssey: Your Space, Your Way erweitert man das eigene Raumschiff mit Räumen, entwickelt neue Technologien und sammelt Ressourcen. Man kann sich stark entlang der Storyline-Events hangeln oder selbstbestimmt im Weltall unterwegs sein. Dabei soll man stets die Wahl haben, wie man spielen möchte.505 Games: "Im Laufe des Spiels managen die Protagonist:innen das Raumschiff, indem verschiedene Abläufe instandgehalten werden, wie z. B. die Energie- und Ressourcenlieferungen, die ansonsten zur Gefahr werden können und die Performance behindern. (...) Jeder Kolonist hat individuelle Bedürfnisse und kann unterschiedliche Eigenschaften basierend auf den Handlungen der Spieler:innen und ihrer Fähigkeit Stress zu managen, entwickeln - einige sind Feuer und Flamme im positiven Sinn, andere im Negativen und bei manchem ist einfach nur die Sicherung durchgebrannt."Letztes aktuelles Video: Announcement Trailer