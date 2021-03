The Tenants: Kostenloser Auftakt des Immobilien-Tyoon-Spiels veröffentlicht

Storyline-Prolog, der alle Hauptfunktionen enthält

Der erste Bezirk - Der Slum

Die ersten vier Prototypen der Mieter

Job-System

Babysitting-System

Wohnungen vermieten und auf deine Mieter acht geben

Die Möglichkeit Wohnungen und Apartments zu renovieren

Screenshot - The Tenants (PC) Screenshot - The Tenants (PC) Screenshot - The Tenants (PC) Screenshot - The Tenants (PC) Screenshot - The Tenants (PC) Screenshot - The Tenants (PC) Screenshot - The Tenants (PC) Screenshot - The Tenants (PC) Screenshot - The Tenants (PC) Screenshot - The Tenants (PC) Screenshot - The Tenants (PC) Screenshot - The Tenants (PC) Screenshot - The Tenants (PC) Screenshot - The Tenants (PC)

Am 9. März 2021 haben die polnischen Entwickler Ancient Forge Studio und Publishing-Partner Frozen District eine kostenlose Demo zum Immobilien-Tycoon-Spiel The Tenants veröffentlicht, das noch diesen Monat auf Steam in den Early Access für PC starten soll. Die Nutzerreviews der Anspielfassung sind bis dato "sehr positiv" (aktuell sind 98 Prozent von 67 Reviews positiv).Die Demo umfasst laut Hersteller folgende Inhalte:In der Spielbeschreibung heißt es: "Werde Immobilieneigentümer und baue dir dein eigenes Wohnungsimperium auf. Überlege dir gut, mit wem du Geschäfte machen willst. Reagiere auf diverse Situationen... man kann nie wissen, wozu deine Mieter fähig sind: verärgerte Nachbarn, Feuer in der Wohnung oder Besuch von der Polizei? Sei auf alles vorbereitet! Gestalte die Inneneinrichtung deiner Wohnung und begeistere mit ihrem Aussehen ihre Mieter. Werde die alte Farbe los, räume die Wohnung auf und kaufe neue Möbel. Je besser du die Wohnung vorbereitest, desto mehr Geld kannst du damit verdienen!Ivestiere klug, um so viel wie möglich zu verdienen. Suche billige Wohnungen und kaufe sie zum Schnäppchenpreis! Gefallen dir riskante Investitionen, die dir Millionengewinne bescheren können? Aber vielleicht ziehst du es ja vor, dein Vermögen langsamer und ausgewogener aufzubauen? Du hast die Wahl! Werde Wohnungseigentümer und beginne dein Abenteuer in der Welt der Immobiliengeschäfte. Nimm dein Schicksal in deine eigenen Hände und mache dich bereit auf eine Reise voller Abenteuer, bis du die Spitzenposition erreichst."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer