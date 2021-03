Collapsed: Postapokalyptischer Roguelike-Plattformer kämpft sich auf die PS4

Wähle deinen Helden aus einer von vier Klassen mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten, Talenten und einem eigenen Kampfstil.

Ein riesiger Fähigkeitenbaum ermöglicht eine noch individuellere Gestaltung des Charakters. Alle Klassen teilen sich denselben Fähigkeitenbaum.

Erschaffe und kombiniere über 100 verschiedene Ausrüstungsgegenstände, die deinem Charakter dabei helfen, Missionen effizienter abzuschließen. Alle Klassen teilen sich dasselbe Inventarsystem.

Stirbt dein Charakter, gehen bereits gesammelte Beute und Fähigkeiten nicht verloren, aber du musst von vorne beginnen. Die Level sind zufallsgeneriert, also keine Sorge - du wirst nicht das Gefühl haben, in einer Zeitschleife festzustecken.

Am 13. März 2021 wollen OverGamez und Glaive Games den bereits für PC und Nintendo Switch erschienenen 2D-Roguelike-Plattformer Collapsed auch für PlayStation 4 veröffentlichen. Der Download via PlayStation Store soll 14,99 Euro kosten. In der Spielbeschreibung heißt es: "Was ist eigentlich mit der Welt passiert? Warum wurde sie zerstört? Anfangs bleiben diese Fragen ungeklärt - doch je mehr Level du abschließt, desto anspruchsvoller wird das Spiel und desto mehr erfährst du über die Geschichte der Welt. Auch Erinnerungsbruchstücke, die im gesamten Universum verstreut sind, liefern Hinweise auf die Hintergrundstory. Diese Bruchstücke enthalten Notizen, Tagebücher und andere interessante Aufzeichnungen, die Licht auf vergangene Ereignisse an bestimmten Schauplätzen werfen.Unzählige Horden blutdürstiger Aliens sind in unsere Sonnensystem eingedrungen, um alle empfindungsfähigen Lebewesen des Universums zu ihren Sklaven zu machen. Die Aliens erobern Planet um Planet, bis sie schließlich auf der Erde landen, wo sie auf erbitterten Widerstand stoßen: Die Erdlinge haben gelernt, gegen die Eindringlinge zu kämpfen, und eine mächtige Waffe erschaffen. Du spielst als einer von vier Jägern (mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten, Talenten und einem eigenen Kampfstil) und arbeitest an der Vernichtung der Außerirdischen, die auf dem Planeten gelandet sind. Schließe zahlreiche einzigartige Schauplätze mit prozedural generierten Leveln, Horden gefährlicher Gegner und tödlichen Fallen ab. Kämpfe in hitzigen Schlachten stellen deine Fähigkeiten und Reaktionszeit auf die Probe."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer PS4