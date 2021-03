Hamburg Games Conference: Wird in diesem Jahr als Multiplayer-Online-Konferenz stattfinden

"Teilnehmerinnen können sich als Avatare frei auf einer neu entwickelten Online-Welt bewegen, Panels/Vorträge/virtuelle Expo besuchen oder an die virtuelle Bar gehen und netzwerken

Die Multiplayer-Konferenz wurde von Hamburger Entwickler*innen entwickelt und geht sozusagen den nächsten Schritt was digitales Netzwerken und Veranstaltungen angeht. Zoom kann jeder, hier gibt es noch mehr Interaktivität und quasi echtes Konferenz-Feeling bequem im Browser aus.

Thema "Discoverability" (wie Entwicklerinnen/Studios/Unternehmen ihr Publikum und ihre Kundinnen in einer Welt ohne physische Events, dafür mit mehr Vertriebsmodellen und Online-Plattformen erreichen und finden können)

Start-up Day am 16. März richtet sich mit dem Programm hauptsächlich an Start-ups, Nachwuchsstudios und Nachwuchs-Entwickler*innen

17. März Hauptkonferenztag eröffnet durch Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher mit vielen Panels und Vorträgen, u.a. CD Projekt Red, Devolver Digital, Adobe, EA, InnoGames, Valve, etc."

Die Hamburg Games Conference wird in diesem Jahr in einem Online-Format stattfinden (16. und 17. März). Aufgrund der Covid-19-Pandemie setzen die Veranstalter auf eine virtuelle Expo, in der man an Panels oder Vorträgen teilnehmen kann. Das Ganze wird als Multiplayer-Online-Konferenz beschrieben. Das Basis-Ticket kostet 20 Euro. Das Business-Ticket mit Zugang zum B2B-Bereich liegt bei 149 Euro. Weitere Details findet ihr auf der offiziellen Website Folgende Highlights heben die Veranstalter hervor:"With more than 250 registered B2B attendees, including high profile industry standards such as Nintendo, Sega, Tencent and many more, the Hamburg Games Conference this year is the must-attend (virtually, of course) March event to network and do business", sagte Wolf Lang, CEO von Super Crowd Entertainment. "Our multiplayer virtual conference setup will be familiar and easy-to-use for anyone who has ever played a video game before. And if you haven’t, just watch our teaser video to see how seamless it will be to do business from the comfort of your own home!"Die Hamburg Games Conference wird von Gamecity Hamburg und GRAEF Rechtsanwälte veranstaltet.