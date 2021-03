Hamburg Games Conference: Multiplayer-Online-Konferenz hat die Erwartungen der Veranstalter übertroffen

Screenshot - Hamburg Games Conference (Spielkultur) Screenshot - Hamburg Games Conference (Spielkultur) Screenshot - Hamburg Games Conference (Spielkultur) Screenshot - Hamburg Games Conference (Spielkultur) Screenshot - Hamburg Games Conference (Spielkultur) Screenshot - Hamburg Games Conference (Spielkultur) Screenshot - Hamburg Games Conference (Spielkultur) Screenshot - Hamburg Games Conference (Spielkultur) Screenshot - Hamburg Games Conference (Spielkultur) Screenshot - Hamburg Games Conference (Spielkultur) Screenshot - Hamburg Games Conference (Spielkultur) Screenshot - Hamburg Games Conference (Spielkultur)

Die am 16. und 17. März 2021 erstmals als Multiplayer-Online-Konferenz auf einem virtuellen Kreuzfahrtschiff verantaltete Hamburg Games Conference habe die in sie gesetzten Erwartungen bei Weitem übertroffen und neue Standards hinsichtlich online-basierter Videospiele-Events im B2B-Bereich ( Business-to-Business ) gesetzt, wie die Veranstalter bekannt geben Insgesamt habe man über 600 Teilnehmer aus 34 Ländern gezählt, die mehr als 350 Stunden in 463 Meetings verbracht und mehr als 2.000 Video-Calls geführt haben. Die Teilnehmer konnten 51 Aussteller-Stände auf sechs Schiffsdecks besuchen, an einer Speed-Dating-Session teilnehmen sowie zahlreichen Talks mit Industrie-Experten zuhören. Im Schnitt habe jeder Besucher viereinhalb Stunden auf dem virtuellen Kreuzfahrtschiff verbracht.Außerdem wurde erstmals ein mit 5.000 Dollar dotierter Games Conference Showcase Award vergeben. Erhalten hat ihn das Indie Studio Off the Beaten Track für sein narratives Adventure The Cost of Recovery , das von einem Schlaganfall erzählt. Die nächste Hamburg Games Conference soll im ersten Quartal 2022 stattfinden.Letztes aktuelles Video: 2021 KPI Report