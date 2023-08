Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge: DLC mit zwei neuen Kämpfern angekündigt

TMNT: Shredder’s Revenge DLC bringt Karai und Usagi

Die Turtles bekommen Zuwachs in ihrem Beat-em-up-Adventure. Dies bestätigten Entwicklerstudio Tribute Games und Publisher Dotemu mit einem Trailer zum DLC mit dem NamenIm actionreichen Retro-Game, das sowohl dem kultigen Kröten-Quartett als auch Genre-Klassikern wieTribut zollt, könnt ihr ab 31. Augustdurch die Straßen ziehen und die Schergen des schäbigen Shredder vermöbeln.Die kampferprobte Kriegerin Karai war einst Mitglied im fiesen Foot-Clan, hat sich aber nun eines Besseren besonnen und mit den Turtles zusammengetan. Mit ihren Ninjatechniken ist sie eine perfekte Ergänzung für die Jungs: Mal verprügelt sie ihre Gegner mit einer Kette, schleudert mit Widersachern im Schwitzkasten bis über den Bildschirmrand hinaus oder schafft in Special Movesvon sich selbst.Der zweite Neuzugang ist ein wahrer: Usagi Yojimbo. Der weiße Hase mit dem Samuraischwert stand einst ebenfalls auf der Seite der Feinde der Turtles, kämpft aber nun zusammen mit ihnen. Er hat sich zu einem wertvollen Mitstreiter der pizzamampfenden Power-Prügler entwickelt und kann in Dimension Shellshock nun ebenfalls als spielbarer Charakter angewählt werden.Mit im DLC werden außerdem neue Skins für eure Kämpfer sein. Außerdem könnt ihr euch immit Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo durch die Phalanx verrückter Fußsoldaten schnetzeln. Natürlich könnt ihr euch auch weiterhin auf die Hilfe des weisen Meister Splinter, der Reporterin April O’Neil und des Rächer der Straße Casey Jones verlassen.Das Erweiterungspack istfür PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S und One, Switch sowie PC erhältlich., könnt ihr hier lesen.