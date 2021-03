Frozenheim: Spielszenen-Video zeigt Siedlungsaufbau und erste Kämpfe

Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC) Screenshot - Frozenheim (PC)

Nach der Ankündigung von Frozenheim haben Paranoid Interactive und Hyperstrange ein Spielszenen-Video veröffentlicht, das die Grundlagen des Siedlungsaufbaus und der Kämpfe zeigt (ohne Kommentar). Die Anfänge des Aufbaus, die Erweiterung und die Absicherung der Wikinger-Siedlung sind anfänglich zu sehen, bevor die Echtzeit-Kampfmechaniken rund um Einheitenmanagement und Geländetaktik (Sichtlinien) in das Zentrum rücken.Frozenheim ist ein (ruhiges) nordisches Wikinger-Städtebauspiel für PC und soll am 20. Mai 2021 in den Early Access auf Steam starten. In Frozenheim wird man eine Siedlung aus dem Nichts aufbauen. Man kümmert sich um die Nahrungsversorgung, beschafft Rohstoffe, kämpft mit den Widrigkeiten der unterschiedlichen Jahreszeiten und baut seine Siedlung immer weiter aus. Mehrschichtige Management-Elemente, mehrere Fortschrittsbäume und Kämpfe wie in Echtzeit-Strategiespielen werden versprochen. Außerdem wird man Erkundungstrupps zu Fuß und mit Booten losschicken können, die Ressourcen mitbringen oder die Aufmerksamkeit von Feinden auf sich ziehen. Auf den Screenshots (siehe unten) erinnert das Spiel jedenfalls an Frostpunk - vor allem beim Interface.Frozenheim startet in den Early Access mit einführenden Einzelspieler-Szenarien, die als Prolog zur Kampagne dienen werden, einem Free-Play-Modus mit offenem Ende und einer grundlegenden Multiplayer-Komponente. Paranoid Interactive und Hyperstrange wollen das Spiel bis zur Veröffentlichung Anfang 2022 mit monatlichen Updates erweitern.