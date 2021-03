Space Gladiators: Roguelite-Action kämpft sich aus dem Early Access

Screenshot - Space Gladiators (PC) Screenshot - Space Gladiators (PC) Screenshot - Space Gladiators (PC) Screenshot - Space Gladiators (PC) Screenshot - Space Gladiators (PC) Screenshot - Space Gladiators (PC)

Am 10. März 2021 hat der französische Entwickler Thomas Gervraud seinen 2D-Roguelite-Plattformer Space Gladiators für PC veröffentlicht und den Early Access damit nach knapp eineinhalb Jahren offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 17. März ein Launch-Rabatt von 30 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (10,49 Euro statt 14,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 97 Prozent von 83 Reviews positiv).In Space Gladiators bestreitet man vor außerirdischem Publikum Kämpfe in prozedural generierten Arenen voller Fallen und Monster, in der Hoffnung, irgendwann die Freiheit zurückzuerlangen. Gervraud verspricht acht einzigartige Charaktere, über 50 Gegnertypen sowie mehr als 300 verwendbare Gegenstände.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer