Rogue Glitch: Kooperativer Plattformer hüpft aus dem Early Access

Screenshot - Rogue Glitch (PC) Screenshot - Rogue Glitch (PC) Screenshot - Rogue Glitch (PC) Screenshot - Rogue Glitch (PC) Screenshot - Rogue Glitch (PC)

Am 10. März 2021 haben der österreichische Entwickler Lino Slahuschek und Numskull Games den 2D-Roguelite-Plattformer Rogue Glitch für PC veröffentlicht und den Early Access nach gut eineinhalb Jahren offiziell beendet. Der Download via Steam ist prinzipiell kostenlos und umfasst auch einen lokalen Koop-Modus. Wer darüber hinaus auch online spielen will, muss aktuell allerdings 3,59 Euro in einen entsprechenden DLC investieren.Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines gewöhnlichen Jump'n'Run-Helden, dessen Welt plötzlich von jemandem manipuliert zu werden scheint: Sammelobjekte verändern sich, Levels geraten durcheinander, Gegner mutieren. Klar, dass man der Sache auf den Grund gehen will - entweder allein oder zusammen mit anderen Spielern. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 97 Prozent von 70 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: Launch Trailer