Dread Templar: Oldschool-Shooter ballert sich im Herbst in den Early Access

Dread Templar uses elements from both modern retro FPS and classic shooters such as fast-paced gameplay, dashing, headshots and bullet time so you can enjoy the old-school shooting games in a modern way!

Customize your weapon skills to fit your own playstyle and fight against the demon hordes.

More than 10 types of weapons in the game including katana swords, firearms and infernal guns!

Explore side areas and secret places, solve interesting puzzles and get rewards.

Handmade retro art style - all elements in the game including weapons, demons, and levels are done in a retro pixel art style reminiscent of the 90s shooters.

1C Company hat den Oldschool-Shooter Dread Templar angekündigt. Erscheinen soll er im Herbst für den PC (via Steam) und weitere, nicht näher spezifizierte digitale Plattformen - zunächst aber nur im Early Access. Die fertige Vollversion ist für eine Veröffentlichung im Jahr 2022 angesetzt. Die Entwicklung übernimmt das Indie-Studio T19 Games. Als Inspiration nennt das Team die Shooter-Klassiker aus den Neunzigern - allen voran Doom, Quake und Hexen. Entsprechend will man flotte, skillbasierte Schuss- und Schnetzelgefechte mit einem Arsenal aus mehr als zehn Waffen inszenieren. Gleichzeitig sollen auch moderne Elemente wie Dashing-Mechaniken und ein Zeitlupen-Feature Einzug halten.Als Dread Templar begibt man sich für einen Rachefeldzug in die Hölle, nimmt es mit Dämonenhorden auf und entdeckt während der Erkundung Geheimverstecke sowie eingestreute Umgebungsrätsel.Features:Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer