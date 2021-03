Dysterra: Futuristischer Überlebenskampf lädt zum ersten Alpha-Test

Screenshot - Dysterra (PC) Screenshot - Dysterra (PC) Screenshot - Dysterra (PC) Screenshot - Dysterra (PC) Screenshot - Dysterra (PC) Screenshot - Dysterra (PC) Screenshot - Dysterra (PC) Screenshot - Dysterra (PC) Screenshot - Dysterra (PC)

Vom 18. bis zum 21. März 2021 wollen Kakao Games und Reality MagiQ einen ersten weltweiten Alpha-Test ( Details ) zum kommenden Online-Survival-Spiel Dysterra für PC veranstalten. Interessenten können sich noch bis zum 15. März via Steam bewerben . Die Macher planen mehrere Testdurchläufe mit Spielern aus der ganzen Welt, deren Feedback in die weitere Entwicklung einfließen soll, bevor die teambasierte Sci-Fi-Action in diesem Jahr via Steam in den Early Access starten wird.Spielbeschreibung des Herstellers: "Dysterra ist ein Survival-Game mit groß angelegtem Multiplayer und bietet tiefgreifende Crafting-Systeme inklusive Konstruktion und Produktion sowie spannende Konflikte zwischen Spielern auf einem von Umweltkatastrophen heimgesuchten Planeten. Das Spielgeschehen wird mit der visuellen Grafikpower der Unreal Engine 4 wiedergegeben.""Wir arbeiten an der perfekten Balance zwischen Langzeitmotivation auch für Genre-Neulinge und der für Survival-Games typischen Spannung", so die Macher. "Wir möchten mit Dysterra ein Survival-Game kreieren, das möglichst viele Spieler anspricht und motiviert, in die Welt einzutauchen."Letztes aktuelles Video: Alpha Trailer