The Hand of Merlin: Taktisches Roguelite-Rollenspiel für PC im Anmarsch

Screenshot - The Hand of Merlin (PC) Screenshot - The Hand of Merlin (PC) Screenshot - The Hand of Merlin (PC) Screenshot - The Hand of Merlin (PC) Screenshot - The Hand of Merlin (PC) Screenshot - The Hand of Merlin (PC)

Mit The Hand of Merlin haben Room-C Games, Croteam und Versus Evil ein Taktik-Rollenspiel mit Roguelite-Elementen angekündigt, das im Mai 2021 im Early Access für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man den inhaltlich von der Artus-Sage und historischer Literatur sowie spielerisch von XCOM und The Banner Saga inspirierten Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Für die Handlung zeichnen Jonas und Verena Kyratzes ( The Talos Principle Phoenix Point ) verantwortlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "The Hand of Merlin ist ein rundenbasiertes Rogue-Lite-Rollenspiel, in dem Artus' Legende mit kosmischem Horror kollidiert. Rekrutieren Sie eine Gruppe von bis zu drei sterblichen Helden und führen Sie sie im Geiste auf einer verzweifelten Reise von Albion nach Jerusalem. Erkunden Sie eine fantasievolle mittelalterliche Kulisse am Rande der Apokalypse. Handeln Sie mit Händlern, verbessern Sie Ihre Helden und graben Sie antike Relikte aus. Suchen Sie nach den verlorenen Fragmenten Ihrer Seele, die über das Multiversum verstreut sind - und retten Sie so viele Welten, wie Sie können."Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer