The Hand of Merlin: Taktisches Roguelite-Rollenspiel dringt in den Early Access vor

Eine Roguelike Erfahrung - Bahnen Sie sich einen Pfad durch die Länder Albion, Marca Hispanica und Al-Andalus. Werden Sie einen gefährlichen Weg einschlagen und dabei Leib und Leben riskieren, um ein legendäres Relikt zu finden? Oder werden Sie einen sichereren Weg wählen? Planen Sie und bereiten Sie sich vor. Verhandeln, tauschen, kämpfen Sie. Nehmen Sie Herausforderungen an. Erleiden Verluste. Rekrutieren Sie neue Helden und erlangen Sie Gold, Nachschub und Ansehen. Seien Sie aber vorsichtig: Ihre Entscheidungen sind dauerhaft, ebenso wie der Tod. Und verweilen Sie nicht - das Böse ruht nie.

Taktischer rundenbasierter Kampf - Meistern Sie die Kunst des Gruppen- und Rundenkampfes, um sowohl menschliche als auch dämonische Feinde zu besiegen. Ihre Feinde werden zäh und skrupellos sein; nutzen Sie Deckung, richten Sie Hinterhalte und koordinierte Angriffe ein, nutzen Sie die Vorteile von verschiedenen Heldenklassen und Fähigkeiten.

Nicht-lineare Erzählung - Genießen Sie eine fesselnde Geschichte, inspiriert von der Artus-Legende, dem Karolingischen Zyklus und der Geschichte von Al-Andalus - mit einer ungewöhnlichen Wendung. Treffen Sie Entscheidungen in interaktiven Begegnungen, die sich jedes Mal ändern, wenn Sie spielen. Geschrieben von Jonas Kyratzes (Das Talos-Prinzip, Serious Sam 4, Phoenix Point) und Verena Kyratzes (The Sea Will Claim Everything, Serious Sam 4).

Dynamisches Leveln - Verwenden Sie Ihren Ruhm, um Ihre Helden auf ein höheres Level zu bringen, und wählen Sie zwischen einer zufälligen Auswahl an neuen Fertigkeiten. Aber wählen Sie weise! Suchen Sie Fertigkeiten mit großer synergetischer Wirkung aus und halten Sie Ihre Gruppe für den vor Ihnen liegenden Weg im Gleichgewicht.

Ausrüstungs-Upgrades - Suchen Sie Städte auf, um Ihre Waffen und Rüstungen zu verbessern, oder stolpern Sie in der Wildnis über Einsiedler-Handwerker. Mit jedem Tag, der vergeht, taucht die Welt tiefer in die Dunkelheit ein, und Sie werden die alle Ausrüstung benötigen, die man mit Gold kaufen kann.

Relikte - Vom bescheidenen Glücksbringer eines Bauern bis zum legendären Schwert, das Artus selbst führte, sind Gegenstände, die von magischer Kraft durchdrungen sind, über die ganze Welt verstreut. Einige davon können Sie bei Händlern und Sammlern erwerben, aber andere müssen Sie sich durch heldenhafte Taten - oder durch die Demonstration von Scharfsinn - verdienen.

Zaubersprüche - Lasst Donner und Schwefel auf eure Feinde regnen! Sucht und sammelt Essenzen, um eure Macht wiederherzustellen und neue Zaubersprüche freizusetzen. Selbst wenn Ihr besiegt werdet, wird Euer Geist all Euer gesammeltes arkanes Wissen behalten, wenn Ihr in die nächste Dimension springt.

Alternative Abmessungen - Während Sie von einer parallelen Dimension in die nächste springen, wird die Geschichte umgestaltet. Verschiedene Könige regieren das Land und verändern die Ereignisse, Begegnungen und Charaktere. Keine zwei Welten sind jemals ganz gleich, und jede Reise wird einzigartig sein. Und sollten Ihre Helden fallen, denken Sie daran: Eine Niederlage ist nicht das Ende, sondern nur ein neuer Anfang. Es gibt so viele Welten, wie es Sterne am Himmel gibt. In jeder steht Camelot, in jeder gibt es einen Gral. Aber es gibt nur einen Merlin, und seine ewige Bürde ist es, dem Schrecken aus dem Jenseits entgegenzutreten. Jede Welt, die bewahrt wird, ist für immer gerettet; jede Welt, die verloren geht, ist für immer verdammt.

Am 11. Mai 2021 haben Room-C Games, Croteam und Versus Evil das mit Roguelite-Elementen aufwartende Taktik-Rollenspiel The Hand of Merlin ab 16,87€ bei kaufen ) im Early Access für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich in vier bis sechs Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam kostet der rabattierte Download des inhaltlich von der Artus-Sage und historischer Literatur sowie spielerisch von XCOM und The Banner Saga inspirierten Titels aktuell 17,99 Euro, auf GOG 16,79 Euro und im Epic Games Store 21,99 Euro. Eine Deluxe Edition inklusive Soundtrack ist ebenfalls erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "The Hand of Merlin ist ein rundenbasiertes Rogue-Lite-Rollenspiel, in dem Artus' Legende mit kosmischem Horror kollidiert. Rekrutieren Sie eine Gruppe von bis zu drei sterblichen Helden und führen Sie sie im Geiste auf einer verzweifelten Reise von Albion nach Jerusalem. Erkunden Sie eine fantasievolle mittelalterliche Kulisse am Rande der Apokalypse. Handeln Sie mit Händlern, verbessern Sie Ihre Helden und graben Sie antike Relikte aus. Suchen Sie nach den verlorenen Fragmenten Ihrer Seele, die über das Multiversum verstreut sind - und retten Sie so viele Welten, wie Sie können."Als Schlüsselfunktionen werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer