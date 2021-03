A-Train: All Aboard! Tourism: Stadt- und Eisenbahn-Simulation startet auf Switch

Screenshot - A-Train: All Aboard! Tourism (Switch) Screenshot - A-Train: All Aboard! Tourism (Switch) Screenshot - A-Train: All Aboard! Tourism (Switch) Screenshot - A-Train: All Aboard! Tourism (Switch) Screenshot - A-Train: All Aboard! Tourism (Switch) Screenshot - A-Train: All Aboard! Tourism (Switch)

Am heutigen 12. März 2021 hat Artdink seine Stadt- und Eisenbahn-Simulation A-Train: All Aboard! Tourism für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 59,99 Euro. Außerdem kann eine kostenlose Demo heruntergeladen werden, deren Fortschritte sich bei Gefallen in die Vollversion übernehmen lassen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Als Chef einer Eisenbahngesellschaft verlegt der Spieler Schienen und lässt Züge fahren. Verwalte das Schienensystem, beweise unternehmerisches Geschick beim Leiten von Tochtergesellschaften und beim Aktienhandel und führe die Stadt mit einem Entwicklungsplan zu Pracht und Wohlstand.In A-Train: All Aboard! Tourism spielt der Tourismus eine Hauptrolle bei der Stadtplanung. Hier verwandelst du Städte in belebte Touristenhochburgen. Dieses Spiel bietet eine Reihe von Funktionen: Investiere und handle mit Aktien in realistisch simulierten Firmenverwaltungsvorgängen oder passe deine Zugwagons nach Belieben an. Selbstverständlich gibt es dazu ein Tutorial, das Neulingen wie auch einstigen Veteranen den Einstieg bzw. den Wiedereinstieg erleichtert. Gestalte mit zuverlässigen Freunden die Zukunft der Stadt."Letztes aktuelles Video: Trailer