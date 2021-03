Lucid Soul: Düsteres Fantasy-Rollenspiel erfolgreich auf Kickstarter finanziert

Screenshot - Lucid Soul (PC) Screenshot - Lucid Soul (PC) Screenshot - Lucid Soul (PC) Screenshot - Lucid Soul (PC) Screenshot - Lucid Soul (PC) Screenshot - Lucid Soul (PC)

Das düstere 2D-Fantasy-Rollenspiel Lucid Soul von Jon Bookout und Abyss Stares Creations ist finanziert. Auf Kickstarter haben über 400 Unterstützer die angesetzten 50.000 Dollar (41.784 Euro) für das PC-Spiel zugesagt. Aktuell steht der Zähler bei 51.099 Dollar (42.703 Euro). Die Kampagne endet am 20. März. Die Veröffentlichung soll am 6. Oktober 2022 via Steam , wo man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen kann, und itch.io erfolgen. Umsetzungen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch seien als Zusatzziele vorgesehen.Die Macher beschreiben Lucid Soul als High-Fantasy-Rollenspiel im Pixelart-Stil mit JRPG- und Horror-Elementen sowie rundenbasierten Kämpfen und einem Schurken als Protagonisten, der sich mit einer Gruppe Aussätziger selbst mit Göttern und Göttinnen anlegt. Die Spielzeit soll über 30 Stunden betragen. Als Inspirationsquellen werden Lunar Chrono Trigger sowie Silent Hill genannt.Letztes aktuelles Video: Combat Trailer