The Amazing American Circus: Kartenbasierte Zirkus-Taktik geht auf Tour

Die Kickstarter-Kampagne zu The Amazing American Circus von Klabater und Juggler Games ging am 11. März 2021 erfolgreich zu Ende. Mit den zugesagten 11.171 Euro wird die kartenbasierte Zirkus-Taktik sogar mit einem Abstecher nach Alaska erweitert. Die Veröffentlichung soll am 20. Mai auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erfolgen. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "The Amazing American Circus erzählt die Geschichte der kultigsten Unterhaltung der amerikanischen Geschichte. Die USA zur Zeit des Gilded Age sind ein turbulenter Ort. An der Ostküste entsteht eine moderne Metropole, während im Westen Cowboys und Raubritter um ihr Geschäft kämpfen. Die neue Ära kommt, und dies ist der letzte richtige Moment für den Zirkus, um aufzublühen!Dies ist ein Ort und eine Zeit, in der Sie Ihre eigene Geschichte schreiben und ein Zirkusimperium aufbauen müssen. Sie übernehmen die Rolle eines verarmten Besitzers eines reisenden Zirkus. Durch Ihre persönliche und vielschichtige Geschichte enthüllt The Amazing American Circus die Geheimnisse hinter einer einzigartig amerikanischen Form der Unterhaltung, voller bizarrer Folklore, brutaler Verbrechen und sozialer Ungleichheit, während es die Geschichte eines Kampfes zwischen einem Newcomer und dem Branchenriesen P.T. Barnum schildert.Die USA waren ein neues, sich entwickelndes Land, in dem die Siedler immer weiter an die amerikanische Grenze vordrangen... Um ihr Publikum zu erreichen, hatten die Schausteller damals kaum eine andere Wahl als leicht und schnell zu reisen. Sie werden legendäre Orte besuchen und echte historische Persönlichkeiten treffen, die Teil des amerikanischen Zirkuserbes sind. Sie planen Ihre Reise und passen Ihr künstlerisches Angebot an verschiedene Zuschauergruppen an, in einem ständigen Kampf, um den hart arbeitenden Amerikanern die Unterhaltung zu bieten, die sie verdienen! The Amazing American Circus ist ein klassisches Reisespiel. Kommen Sie aus dem Südwesten und erreichen Sie den fortschrittlichen Nordosten, während Sie Ruhm, Ehre und Reichtum suchen.Liefern Sie eine perfekte Show in einem speziellen Kartenduell zwischen Ihnen und dem Publikum. Ihre Langeweile ist Ihr Feind, und Ihre Leistungen und Tricks sind die besten Waffen. Wählen Sie Ihre Karten mit Bedacht und versuchen Sie, die Stimmung des Publikums herauszufinden. Was im tiefen Süden attraktiv ist, funktioniert nicht unbedingt im industrialisierten Norden!Als Besitzer eines Wanderzirkus müssen Sie verzweifelt nach neuen Truppenmitgliedern suchen und gleichzeitig mit anderen Zirkussen konkurrieren. Sie versammeln eine exotische Crew von seltsamen Individuen, die für Sie auftreten werden, aber können Sie die besten Shows liefern, während Sie von Küste zu Küste reisen? Und denken Sie daran, Sie werden nicht mit ein paar ausgewählten Darstellern zum Zirkusriesen. Sie werden ständig Entertainer austauschen müssen, um Ihre Show für verschiedene Zielgruppen attraktiv zu machen.The Amazing American Circus bietet eine einzigartige Mischung aus RPG, Tycoon und einem Kartenspiel. Bauen Sie einen starken Kartensatz auf, verbessern Sie die Werte Ihrer Truppe und verwalten Sie Ihren Zirkuscamp. Schalten Sie neue Waggons frei und erhalten Sie Zugriff auf neue Fähigkeiten, Verstärkungen und Gegenstände."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer