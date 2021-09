The Amazing American Circus: Die kartenbasierte Zirkus-Taktik geht auf Tour

Mehr als 200 von Hand illustrierte Karten

Rekrutiere und trainiere mehr als 15 verschiedene Arten von Zirkusartisten, darunter Pantomimen, Kraftprotze und Akrobaten

8 verschiedene Zirkuswagen zum Aufrüsten (insgesamt 18 einzigartige Upgrades)

32 verschiedene Arten von Publikum, die du anlocken und unterhalten sollst

Es gibt 90 Städte und Orte zu besuchen

21 storybezogene Nebenquests

16 Kuriositäten zum Sammeln im Bizarrer Basar-Wagen

4 mächtige Gegner, die es zu besiegen gilt (einer pro Region) - die legendären P.T. Barnum, Buffalo Bill, Queen Victoria und mehr



1 episches Abenteuer, das an Baz Luhrmanns Musicals, Ennio Morricones Western und die klassischen Roadmovies erinnert

60 Minuten Soundtrack, der von Country- und Folk-Musik aus verschiedenen Teilen der USA inspiriert ist

Am 16. September 2021 haben Klabater und Juggler Games die kartenbasierte Zirkus-Taktik The Amazing American Circus ab 15,99€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via GOG und Steam , wo bis dato 83 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, wird im Gegensatz zu Microsoft Store PlayStation Store und eShop ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des erfolgreich per Kickstarter finanzierten Titels gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Ihre größte Angst ist die Gleichgültigkeit des Publikums. Ihre beste Waffe ist ein tolles Amüsement. Ihre Künstler sind Ihre Armee. Siehe da, der Zirkus ist in die Stadt gekommen! The Amazing American Circus erzählt die Geschichte der kultigsten Unterhaltung der amerikanischen Geschichte. Die USA zur Zeit des Gilded Age sind ein turbulenter Ort. An der Ostküste entsteht eine moderne Metropole, während im Westen Cowboys und Raubritter um ihr Geschäft kämpfen. Die neue Ära kommt, und dies ist der letzte richtige Moment für den Zirkus, um aufzublühen!Die USA waren ein neues, sich entwickelndes Land, in dem die Siedler immer weiter an die amerikanische Grenze vordrangen... Um ihr Publikum zu erreichen, hatten die Schausteller damals kaum eine andere Wahl als leicht und schnell zu reisen. Sie werden legendäre Orte besuchen und echte historische Persönlichkeiten treffen, die Teil des amerikanischen Zirkuserbes sind. Liefern Sie eine perfekte Show in einem speziellen Kartenduell zwischen Ihnen und dem Publikum. Ihre Langeweile ist Ihr Feind, und Ihre Leistungen und Tricks sind die besten Waffen. Wählen Sie Ihre Karten mit Bedacht und versuchen Sie, die Stimmung des Publikums herauszufinden. Was im tiefen Süden attraktiv ist, funktioniert nicht unbedingt im industrialisierten Norden!Als Besitzer eines Wanderzirkus müssen Sie verzweifelt nach neuen Truppenmitgliedern suchen und gleichzeitig mit anderen Zirkussen konkurrieren. Sie versammeln eine exotische Crew von seltsamen Individuen, die für Sie auftreten werden, aber können Sie die besten Shows liefern, während Sie von Küste zu Küste reisen? The Amazing American Circus bietet eine einzigartige Mischung aus RPG, Tycoon und einem Kartenspiel. Bauen Sie einen starken Kartensatz auf, verbessern Sie die Werte Ihrer Truppe und verwalten Sie Ihren Zirkuscamp. Schalten Sie neue Waggons frei und erhalten Sie Zugriff auf neue Fähigkeiten, Verstärkungen und Gegenstände."Folgende Spielinhalte werden versprochen:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer